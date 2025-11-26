RAM presenta en Europa la Rampage, una pick-up con dos versiones: gasolina y Diesel

RAM ha presentado en primicia para Europa su Rampage, su primera pick-up diseñada y producida en Brasil -desde 2023, en la planta de Goiana en el estado de Pernambuco- y que utiliza la plataforma Small Wide 4×4 LWB.

Con este modelo, la marca busca un vehículo que debe ser capaz de atraer a conductores que buscan un vehículo polivalente para el día a día, pero sin renunciar al espíritu aventurero ni a las prestaciones propias de la marca. Es una solución parecida a la que ofrecía en su momento el Fiat Toro y que llegó a comercializarse en España.

RAM asocia cada motor a un acabado diferente, contando así en su gama con el R/T con 272 CV y el Rebel de 200 CV, uno gasolina y el otro Diesel.

Según Fabio Catone, Head of RAM brand en Europa, “traer Rampage a Europa marcaría un nuevo capítulo audaz para RAM. Con su diseño sin concesiones, características premium y potente rendimiento, Rampage es más que una pick-up compacta: es una declaración de estilo de vida (...) Un vehículo que encarna los valores fundamentales de RAM: fuerza, capacidad, exclusividad y tecnología de vanguardia, adaptada al cliente europeo”

El Rampage se presenta en dos versiones: Rebel, con un enfoque más todoterreno, y R/T, de carácter deportivo y urbano. Ambas comparten unas dimensiones de carrocería de 5,03 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,72 de alto, con un frontal definido por una firma luminosa conseguida con leds. También tiene intermitentes dinámicos; mientras que sus pilotos están inspirados en la bandera de Estados Unidos.

La caja de ambas versiones tiene unas dimensiones de 1,45 metros de largo, 1,05 de ancho y 0,59 de alto.

La versión Rebel apuesta por acabados en negro y grafito, neumáticos Pirelli All-Terrain y elementos funcionales off-road, mientras que la R/T opta por una suspensión rebajada un centímetro, llantas de 19", detalles en negro brillante y un techo oscuro.

En el interior ofrece revestimientos en cuero o ante perforado, iluminación ambiental con leds, cuadro digital de 10,3" y un sistema multimedia con pantalla táctil de 12,3" que incluye el equipo de sonido Harman Kardon de 360 W.

RAM no ha ofrecido precios para el Rampage en España y ni tan siquiera ha informado de si estará a la venta en nuestro mercado.

En su dotación de serie entran un volante multifunción, selector giratorio de marchas y seis puertos USB -tres de ellos tipo C-, junto a 35,4 litros de almacenamiento interior. Forman parte de ella el sistema Keyless Enter’n Go, sensores de luz y lluvia o los espejos exteriores eléctricos con plegado automático.

La Rampage R/T utiliza con 2.0 Hurricane 4 Turbo de gasolina que desarrolla 272 CV y 400 Nm de par, y la hace capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos y alcanzar 220 km/h; mientras que la versión Rebel monta un 2.2 Multijet turbodiésel de 200 CV y 450 Nm, con una capacidad de carga de 1.015 kg y una velocidad máxima de 196 km/h.

RAM está especializada, dentro del grupo Stellantis, en el desarrollo y producción de pick-up y vehículos comerciales, fundamentalmente para América..

Ambas entregan su potencia al suelo a través de un sistema de tracción total, previo paso por una caja de cambios automática de nueve velocidades. Asimismo, disponen de suspensiones de tipo multibrazo en ambos ejes.

Entre las ayudas a la conducción figuran Traffic Jam Assist, Highway Assist, control de crucero adaptativo con Stop & Go, asistencia de mantenimiento de carril, detección de peatones y ciclistas y frenado autónomo de emergencia.