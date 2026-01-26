Qubo L, la nueva propuesta familiar de Fiat con hasta siete asientos y versiones Diesel o eléctrica

El Qubo L es la propuesta familiar de Fiat Professional. Viene a ser un Doblò con acristalamiento laterial y dos o tres filas de asientos, según se trate de la carrocería de 4,40 o de 4,75 m de largo; y así, con cinco o siete plazas. Y, como el furgón, contará en su gama tanto con opciones turbodiésel como eléctricas que se combinan con tres niveles de equipamiento: Pop, Icon y La Prima

Los turbodiésel son de 100 o 130 CV, en el primer caso con cambio manual y en el segundo también la alternativa de la caja automática. Mientras que de la alternativa eléctrica sería, exclusivamente para la versión de cinco plazas, la de 136 CV (100 kW) con la batería de 54 kWh. En el Doblò esta configuración ofrece una autonomía de 343 km y admite cargas con corriente alterna de 7 u 11 kW y con continua de hasta 100 kW.

El acristalamiento lateral delata al Qubo L, disponible en dos formatos de tamaño: 4,40 o 4,75 m y, de ese modo, con cinco o siete plazas. / AFPH

Forma parte de su dotación de serie el Magic Windows, un sistema que permite la apertura por separado del portón del cristal integrado en él. También el Extended Grip Control, que permite ajusta la tracción y respuesta del motor a diferentes situaciones del terreno.

En la versión de siete plazas los tres asientos centrales pueden ajustarse individualmente, mientras que los dos que configuran la tercera fila se pueden extraer, lo que permite, según Fiat, contar con hasta 144 configuraciones distintas del habitáculo. En éste, además, se dispone de hasta 27 compartimentos y una profundidad de carga de hasta 3 m gracias a la posibilidad de plegar el asiento del acompañante.