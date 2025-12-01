Koni Motor presenta en Málaga la nueva generación del Mazda CX-5

Koni Motor, concesionario oficial Mazda en Málaga y Marbella, celebró la presentación local del nuevo Mazda CX-5 con un acto que combinó la exhibición del SUV con iniciativas culturales y sociales. A la jornada asistieron clientes, colaboradores e invitados, así como medios de comunicación vinculados al sector.

El programa incluyó la realización en directo de un mural de seis metros por parte del artista urbano Doger. Tras esta intervención, el nuevo Mazda CX-5 hizo su irrupción en el espacio apoyado por una puesta en escena con iluminación y efectos audiovisuales. El presentador señaló las principales características del este SUV de 4,69 m, entre ellas un diseño actualizado, las mejoras en los sistemas de asistencia a la conducción, los avances en seguridad y confort y una mayor eficiencia de su motor, un 2.5 e-SkyActiv G de 141 CV.

El director gerente de Koni Motor, Sergio Cortés, intervino para poner el Mazda CX-5 a disposición de los malagueños y reiterar la colaboración de sus concesionarios con iniciativas de impacto social y cultural.

Sergio Cortés, director gerente de Koni Motor, destacó el objetivo del evento de acercar el modelo a los clientes y reforzar la vinculación con proyectos locales, resaltando la colaboración con la asociación Nena Paine. A cargo de esta última, dedicada a apoyar a jóvenes con discapacidad intelectual, estuvo a el cóctel de cierre, reforzando el componente social de la actividad.