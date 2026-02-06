KGM pone a la venta un peculiar pick-up, el Musso EVX, por eléctrico y con chasis monocasco

El recién llegado Musso EVX no es una versión del Musso Sports con motor Diesel en el mercado con su actual generación desde 2023. Y es que aunque comparta nombre, se trate como él de un pick-up con doble cabina para cinco ocupantes y tenga unas dimensiones parecidas, se trata de un vehículo muy diferente, más vinculado técnicamente a la familia Torres y que, como en estos y tal como apellido EVX indica, dispone de un sistema de propulsión eléctrico.

Porque sí, mientras que el Musso Sports emplea -y seguirá empleando cuando llegue su restyling, previsto para dentro de unos meses- un motor turbodiésel de 2,2 litros, combinado con una caja de cambios bien manual, bien automática, y ya sólo con tracción total, el Musso EVX no comparte ni una sola pieza con él.

Estructuralmente el Musso EVX tiene mucho que ver con la familia Torres que con el Musso Sports. O, si nos atenemos al chasis, con más semejanza con un Ram Rampage que con los Isuzu D Max o Toyota Hilux, dos pick-up con chasis de escalera que tienen o tendrán versiones eléctricas como la EVX. / Niels Burock

A diferencia del Sports, con una concepción clásica de un chasis de largueros y travesaños sobre el que se superpone la carrocería, el Musso EVX dispone de un chasis monocasco, como el de un turismo, junto con, por ejemplo, suspensiones más propias de un SUV que de un pick-up tradicional, como lo demuestra su tren trasero con arquitectura multibrazo y no con un eje rígido, muelles e, incluso, amortiguadores autonivelantes: estos son, capaces de recuperar tras un pequeño trayecto de dos a cuatro kilómetros, la altura original de la carrocería antes de situar sobre ella la carga.

Las dimensiones de su carrocería del EVX son de 5,16 m de largo, 1,92 de ancho y 1,75 de alto, con una distancia entre ejes de 3,15 m, mientras que el Sport mide, en las mismas cotas, 5,41, 1,95, 1,86 y 3,21 m, de modo que ofrece una mucho mayor longitud, amén de más altura y batalla. Obviamente, tampoco otras características técnicas coinciden, como las cotas TT, la carga útil o la capacidad de remolque. Así, el EVX aporta menores ángulos de ataque, salida o ventral, además de cuatro centímetros menos de altura libre al suelo -diferencia que será de siete cuando se produzca la actualización del Sports-, admite 895 kilos, por tanto unos 190 kilos menos que la versión que más peso puede trasladar del Diesel y remolca un máximo de 1.500 kilos, la mitad de su hermano mayor.

Su capacidad para circular fuera del asfalto está muy por debajo de la de un Musso Sports, sobre todo por la menor altura respecto al suelo, si bien sus ángulos TT son también peores. / Niels Burock

Un sistema de propulsión eléctrico con uno o dos motores, a elegir

Sin embargo, lo que más marca las distancias es, precisamente, ese sistema de propulsión que, como es habitual en KGM, procede al completo del banco de órganos de BYD. Así, el Musso EVX se puede encontrar con un motor síncrono de imanes permanentes de 207 CV (152 kW) o con dos, incorporando uno de las mismas características también al eje delantero. Tanto la versión 2WD como la 4WDcuentan con una misma batería que, con química LFP, tiene una capacidad de 80,6 kWh que, en el primer caso, proporciona una autonomía con una carga de 420 km y en el segundo de 379. Estas pueden realizarse con corriente continua o alterna, usando hasta 120 u 11 kW, mientras que el cargador embarcado para esta última dispone de la función V2L que le permite ceder hasta 3,3 kW a consumidores externos a través del puerto de carga.

Otros recursos de valor son una bomba de calor para la climatización del habitáculo o un sistema de preacondicionamiento de la batería que, por debajo de los 8ºC, permite elevar su temperatura hasta 20º.

No se siente particular rápido de reacciones, pero con suspensiones de tipo independiente en ambos ejes sí es un vehículo cómodo y parece aceptablemente más ágil que un pick-up convencional en carretera. / Niels Burock

El EVX, que es sensiblemente pesado para tener un chasis monocasco -2.165 con un motor y 2.285 kilos con dos, que es la que pudimos conducir- no ofrece reacciones particularmente rápidas a la presión del acelerador, pero eso no significa que no tenga agilidad suficiente para hacer una salida de un stop o una incorporación a una vía rápida sin ninguna dificultad: según KGM, acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 s en la versión 2WD y en 8,0 en la 4WD, con puntas respectivas de 162 y 177 km/h.

Su desempeño sobre el asfalto se corresponde con lo que podría esperarse de un SUV en términos de comportamiento del chasis, con una buena pisada y alto nivel de confort, un tacto adecuado de dirección o freno y la posibilidad de regular la frenada regenerativa mediante levas. En sentido negativo es necesario señalar que su tamaño no facilita las maniobras y requiere, a veces, más de una para, por ejemplo, entrar o salir de una plaza de aparcamiento. A fin de cuentas, su diámetro de giro es de 12,4 m, incluso mayor que el del Sport -12,2 m-, aún siendo más pequeño.

Existe la posibilidad de elegir -siempre desde la pantalla central- entre tres modos de conducción, Eco, Sport y Winter; que determinan la respuesta al acelerador o la asistencia de la dirección, entre otros factores.

Resulta difícil distinguir el salpicadero del Musso EVX del que emplea el Torres o el también recíen presentado Actyon, con un diseño minimal y en el que sólo hay dos botones: el de arranque y el que activa el warning.

Su interior ofrece un refinamiento en otros tiempos inesperado en un pick-up, pero que cada vez es más frecuente en los últimos lanzamientos. Por el tipo de materiales, sus ajustes o equipamiento este EVX es perfectamente comparable con un SUV -de hecho, su interior parece trasplantado de cualquier KGM Torres-, también en cuanto al empleo de pantallas, con dos de 12,3” concatenadas bajo un mismo cristal, una para la instrumentación y otra para el sistema de infoentretenimiento, éste de manejo intuitivo, transición rápida entre funciones y compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Como en los SUV más modernos de la marca, el mando selector del cambio se sitúa en la consola flotante que prolonga el reposabrazos situado entre los dos ocupantes de las plazas traseras y, asimismo, el volante es de dos radios -calefactado con el mayor equipamiento de serie-, con abundantes funciones en ellos, incluyendo, un botón configurable. Puede regularse en altura y profundidad.

Salvo porque las banquetas no son largas, estos asientos ofrecen un buen acomodo y muchas regulaciones, eléctricas en uno de los acabados.

Los asientos delanteros cuentan con regulaciones eléctricas, calefacción o ventilación en el nivel Limited, en el que también están tapizados en cuero sintérico; mientras que las plazas traseras tienen algunos recursos curiosos. Pueden, por ejemplo, abatirse los respaldos para situar tras ellos objetos no muy voluminosos, pero también reclinarse con una diferencia de 32º, en este caso a la vez que la banqueta se desplaza unos 8 ocho centímetros hacia adelante. Las plazas más cercanas a las dos puertas, además, tienen calefacción para sus banquetas en el caso del acabado más alto o anclajes Isofix.

Una caja de carga multiadaptable

Tras la doble cabina, la razón de ser de este tipo de vehículos: la caja de carga. Tiene unas dimensiones de 1,34 cm de fondo, por 1,52 de ancho y 51 de alto, luego ofrece una capacidad de 1.039 litros.

La caja ofrece un volumen de carga superior a los 1.000 litros, mientras que su capacidad de carga es de 500 kilos. / Niels Burock

Tiene un recubrimiento de plástico, para evitar roces a la chapa con lo que se transporta y puede dotarse de diferentes accesorios para adaptase a múltiples uso, como es el caso de una tapa retráctil, un tabique para dividirla en partes o un cajón de herramientas, así como con un hard-top. Adicionalmente, el EVX puede dotarse de diferentes tipos de bacas, molduras, gancho de remolque o barras para esa caja.

KGM señala que la tapa puede soportar, cuando está abierta, hasta 150 kilos.

Precios muy atractivos, por debajo del mercado

El precio del Musso EVX con el acabado Pro y tracción trasera es de 29.900 euros con descuento, pero sin IVA, es decir, casi 3.000 euros de diferencia con el Musso Sports más básico. Añadiendo el IVA, el EVX más asequible tendría un precio de lista de 36.179 euros, incluidos descuentos promocionales tasados en 4.000 euros. Sin ellos, por tanto, desde 40.179 euros.

Los Maxus, los otros pick-ups con los que compite en el mercado español en cuanto a que también disponen motores eléctricos, son más costosos que este Musso EVX. / Niels Burock

En cuanto a la versión de tracción total con el mismo nivel de acabado cuesta, respectivamente, 32.500 y 39.325 euros, descontando de este último los 4.000 de la promoción. El salto al nivel con el nivel de equipamiento más abundante de serie, el Limited, que sólo se asocia con los dos motores es de 2.400 o 2.904 euros, si no se tiene en cuenta el impuesto o sí se contempla.

Este acabado superior incluye, respecto al básico, elementos como los rieles de color negro, más opciones las de confort extra en los asientos delanteros que ya no están tapizados en tela, cargador inalámbrico para teléfonos móviles, el retrovisor interior electrocrómico o ayudas a la conducción como el control de vehículos en el ángulo muerto, de salida segura o la alerta de tráfico trasero.

En todos los Musso EVX es posible, a la vez que se adelantan ocho centímetros las banquetas, reclinar el respaldo. El espacio, a lo largo, alto o ancho en estas plazas, es muy correcto. / Niels Burock

Son de serie en todos los EVX otras como el sistema de centrado en el carril o el control de velocidad de crucero inteligente. También otros equipamientos como la cámara trasera, los sensores de aparcamiento situados tanto delante como detrás, el climatizador, los sensores de lluvia y luces, los cristales traseros tintados o las llantas de aleación de 17” que montan neumáticos 235/70 R17.

La garantía para este Musso que ofrece KGM abarca 150.000 kilómetros o siete años, lo que antes se cumpla, mientras que la de la batería se amplía a un millón de kilómetros o diez años.