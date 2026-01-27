De la experiencia en las 24 horas de Nürburgring nace este Toyota GR Yaris Morizo RR
Toyota Gazoo Racing lanzará a partir de la próxima primavera una versión aún más extrema del GR Yaris RZ, la Morizo RR y que, como su nombre indica -Morizo es el mote de “guerra” de Akio Toyoda-, ha nacido de la experiencia del presidente de Toyota en la competición sobre el Infierno verde de Nürburgring.
Toyota perfecciona sus Yaris más deportivos, los GR de 304 CV y con tracción total
No hay noticia, por el momento, de que vaya a venderse en España, pero sí está confirmado que algunos mercados de seleccionados de Europa recibirán la mitad de la producción. La otra mitad de este especialísimo GR Yaris RZ, hasta sumar un total de 200, se quedará en Japón.
Nos referimos al Morizo RR, una versión nacida de la experiencia del presidente de Toyota, Akio Toyoda -también conocido como Morizo en el mundo de la competición automovilística japonesa- tras competir en la carrera de resistencia de las 24 horas de Nürburgring el año pasado.
Toyoda se puso al volante de un GR Yaris con cambio automático con convertidor de par, manejo secuencial y ocho velocidades -disponible desde 2024- de Toyota Gazoo Racing y, entre los cambios propuestos está el que afecta a la aerodinámica.
Así, en la zona trasera se sitúa rematando el techo un enorme alerón de fibra de carbono de nuevo diseño que ha llevado a que también se hiciera un replanteamiento de los ajustes de la suspensión, con nuevos amortiguadores que deben llevar a conseguir el máximo agarre en superficies muy irregulares como las de Nürburgring. A la vez, se ha hecho una modificación del funcionamiento de la servodirección o del control de estabilidad.
Igualmente, se ha desarrollado un modo para la tracción total que, con el nombre de Morizo, sustituye al Gravel original. Este nuevo modo ajusta la distribución de par de forma equilibrada entre ambos ejes.
El aspecto exterior también ha quedado muy cambiado en relación a otros GR Yaris RZ, más allá de por el alerón posterior, por otro delantero, además de los faldones laterales o capó asimismo construidos con fibra de carbono. Incluso el color de la carrocería es específico de esta versión, el Gravel Khaki.
Además, identifica a este RR la firma de Morizo en el parabrisas, el acabado en negro piano de la parrilla del radiador o el color bronce de las llantas, tras las cuales se pueden ver las pinzas de freno en amarillo, como las costuras de la tapicería.
El volante, algo más pequeño de lo habitual en estos Yaris, tiene el aro tapizado en gamuza, al igual que la perilla del cambio, el fuelle o el freno de mano; y cuenta con levas de cambio o interruptores integrados en él, de forma semejante estos últimos al GR Yaris Rally2.
Toyota no ha confirmado precios, pero sirva de referencia que el RZ se aproxima en la configuración más próxima a esta serie especial a los 55.000 euros.
