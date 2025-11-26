La DGT advierte de que no habrá prórroga con las balizas V16: "No esperen al último día para comprarlas"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha advertido de que "no va a haber prórroga" respecto a la entrada en vigor de las balizas V16 a partir del 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera, sobre lo cual aboga por no esperar al último día para su compra y recuerda que no sustituye a tener que llamar a la compañía de seguros para que envíe una grúa y arreglar la incidencia en cuestión.

De esta manera se ha pronunciado, en declaraciones a los medios, tras participar en el acto de toma de posesión del jefe provincial de Tráfico de Badajoz, José Luis Capilla, en la Delegación del Gobierno, en la capital pacense, donde ha sido preguntado por la entrada en vigor de las balizas luminosas V16 conectadas.

El director general de Tráfico, Pere Navarro. / EFE

Al respecto, ha señalado en primer lugar que cada año se tienen entre 20 y 25 fallecidos por atropello que habían bajado del coche. "Yo no digo que todos fueran a colocar el triángulo, pero es evidente y no porque lo diga yo, cualquiera de ustedes que haya bajado a colocar el triángulo a 50 metros por detrás del coche sabe que aquello es peligroso", ha explicado, junto con que "dándole vueltas" ven que hay una solución como estas balizas, que entran en vigor en 1 de enero del 2026, como así lo anunciaron hace cinco años. "Hace cinco años que lo anunciamos que esto entraría en vigor el 1 de enero de 2026, con lo cual no va a haber prórroga", ha asegurado, para poner el foco en segundo lugar en que el español acostumbra a esperar el último día para comprarlo, a tenor de lo cual invita a no hacerlo.

Acto seguido, ha expuesto que "como siempre" las policías de tráfico "serán flexibles" y durante un tiempo estarán informando sin multar, puesto que "el objetivo es, entre todos, consolidar que se utilice el sistema", que busca la mejora ante "el riesgo, evidente riesgo, de atropello en la carretera", en relación a lo cual rechaza que al colocar la V16 y dada su conectividad "ya se ha acabado todo", dado que hay que seguir llamando a la compañía de seguros para que venga la grúa y retire el coche o arreglen el desperfecto, "es decir, una cosa no sustituye a la otra, no nos equivoquemos".

Asimismo, ha ahondado en que "es verdad" que nace en España y es un invento o iniciativa española, y que una vez se lo presentaron y explicaron, lo estudiaron y valoraron con algunos expertos, ante lo que "todo el mundo" les dice que "tiene todo el sentido del mundo" y que "vale la pena", de manera tal que será el primer país del mundo en ponerlo en marcha y "es verdad" que han ido a Bruselas a explicarlo y que hay "mucha expectación para ver qué resultado da", por lo que "están esperando a ver cómo funciona".

Así, ha pedido que se utilice y ha indicado que, a partir del 1 de enero, se hará un seguimiento para poder valorar la utilidad del resultado de la baliza V16.