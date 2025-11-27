Los Cupra León VZ TCR y VZ llevan el espíritu de la competición a la calle

Cupra ha desvelado los León VZ TCR y León VZ, dos versiones que se caracterizan, al margen de la potencia extraída de sus motores 2.0 de gasolina, por su puesta a punto del chasis más radical que la de otros León, con el objetivo de llevar la ligazón de la marca con la competición a los clientes que usan sus vehículos en la carretera.

De este modo, el León VZ TCR lleva su motor hasta los 325 CV y 420 Nm de par, lo que lo convierte en el León de tracción delantera más potente jamás fabricado por la marca. Este cuatro cilindros turboalimentado de gasolina se asocia a una caja de cambios DSG de siete velocidades y a un bloqueo de diferencial delantero VAQ. Acelera de 0 a 100 km/h en tan 5,6 s y con velocidad máxima sin limitación. Sería, por tanto, el alter ego algo más radical respecto al recientemente presentado Volkswagen Golf GTI Edition 50.

La versión VZ TCR del León toma el ADN de la competición, del modelo homónimo desarrollado por Cupra para la competición en los circuitos.

Y es que inspirado directamente en los coches de competición, este León VZ TCR incorpora algunos elementos aerodinámicos específicos -alerón en el techo, un splitter delantero y otro trasero, faldones laterales, un difusor exclusivo...-, así como neumáticos de alto rendimiento con 245 mm de sección montados en llantas de aleación ligera, asientos traseros extraíbles o cinturones de seguridad de cuatro puntos en los bacquets delanteros. La suspensión tiene una amortiguación regulable electrónicamente, discos de freno ventilados y perforados con, en el eje delantero, pinzas de seis pistones, un equipo fabricado por Akebono.

Aunque Cupra no ha dado su peso, sí afirma que es inferior a cualquier otra versión de la gama León.

En el exterior aparecen elementos hechos con fibra de carbono como las carcasas de los retrovisores junto al emblema representativo de la versión en la zona posterior.

Con esta versión Cupra rinde homenaje a los 499 turismos de competición que ha fabricado hasta la fecha, cifra que determina el número de unidades de que dispondrá. Se lanzará comercialmente a finales del año que viene.

El Cupra León VZ será una versión más asequible que la VZ TCR, aunque el motor que emplee sea el mismo.

Antes de eso, Cupra también pone en juego el León VZ, una versión de producción limitada a 1.500 unidades que también monta el mismo motor de 325 CV aunque, con el objetivo de ser más asequible, prescinde de algunos elementos del VZ TCR, como es el caso de los asientos traseros desmontables o los cinturones de cuatro puntos. No obstante, sí presume de salidas de escape cuádruples en color bronce, un aspecto deportivo y esa puesta a punto orientada al rendimiento.

Por ahora, la marca no ha comunicado su precio, aunque ya ha confirmado que llegará antes del final de este año.