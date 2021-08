Crabby's Coastfood: Fun food o comida sabrosa y divertida en Puerto Sherry

En uno de mis viajes al Este de Estados Unidos, de pequeñina y con familia, nos recorrimos la costa desde Nueva York hasta Canadá. Y es que cuando se viaja sola comes lo que quieres y cuando quieres, cosa que me hace muy feliz, pero en este caso no pudo ser con casi 10 años de edad. Tal fue así, que al cabo de unos días de trayecto, me juré a mí misma realizar “la venganza de la hamburguesa” ya que me harté de tanta carne por culpa del resto de niños que viajaban en el grupo.

Al llegar a Crabby’s CoastFood en el paseo de Puerto Sherry, se me iluminó la cara de la misma forma que cuando mis padres, casi al final del viaje, me llevaron a un restaurante especializado en "Sea Food" (marisco) en un muelle de un pueblecito costero americano. Cerré los ojos y mi imaginación volvió a disfrutar ese momento, del crujiente sabor a mar de los cangrejos, del bogavante y más delicias marinas... , pero esta vez, al abrirlos me encontré el mismo océano Atlántico, pero en la preciosa Bahía de Cádiz y de fondo el puente de la Constitución .

Una carta crujiente y atractiva... para comer con las manos

Crabby’s Coast Food, tiene ya cuatro años de historia. Son Carlos Juárez y Irene Pérez los que mantienen la ilusión por su proyecto gastronómico vocacional. Trabajan con producto de cercanía y aprovechan nuestros tesoros gastronómicos del mar, aunque su propuesta de platos tiene fuerte influencia americana y hasta asiática.

En su carta se pueden ver Poke Bowls, plato de origen Hawaiano muy de moda también en américa, servido con base de arroz, pescado marinado, verduritas y algas al que le puedes dar el toque picante si te apetece.

Para compartir, empezamos con un fresco aguachile de corvina y gamba, que es una especie de ceviche mejicano servido con sus tortillas de maíz que resultó muy rico.

Luego no podía dejar de probar, su famosa Crabby’s Burguer: una hamburguesa de cangrejo de cáscara blanda frito entero, en un blandito pan brioche de la panadería la Cremita, que recomiendo no compartir para poder disfrutar cada bocado! ;)

También probé los gambones blackened “Especiados” sobre taboulé y cream fresh, muy ricos y sabrosos, y un roll de bogavante suavemente marinado fantástico.

No podíamos terminar sin conocer las buenísimas tartas caseras de Irene, y nos decantamos por una cheescake (tarta de queso), aunque nos quedamos con ganas de probar la de Bailey's y la de zanahoria.

Un vinito blanco de Forlong nos acompañó perfectamente toda la velada.

El encanto de Puerto Sherry y sus vistas

Crabby's tiene una terraza preciosa, y está muy cerquita de la playa de la Muralla. Este restaurante es un gastroplanazo tanto por la mañana para pasar el día en la arena y darse un homenaje, como por la noche para disfrutar de la brisa del mar con sus coquetas lucecitas. Puerto Sherry se merece lugares como éste para darle encanto y personalidad a un paseo tan precioso.

Y es que Crabby en castellano, se traduce del inglés como osco, malhumorado, gruñón.. pero en este caso no puedo estar más en desacuerdo. El servicio encantador y sus dueños más! Más info en el link: Crabby's Coast Food

Si quieres conocer más “Gastroplanazos” y caprichos, sígueme en instagram en @comerdelujo , y a disfrutar del verano!