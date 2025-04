Barbate, Conil y Tarifa piden solución al conflicto de los inspectores de pesca: "El atún no entiende de huelgas"

Los alcaldes de Barbate, Miguel Molina; Tarifa, José Santos, y la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, han acordado en el salón de plenos del Consistorio barbateño, hacer un frente común para reclamar al Gobierno una solución a la huelga indefinida de los inspectores de pesca, que en su opinión, está poniendo "en peligro" el que este año 2025 "no haya atún rojo salvaje de almadraba".

Durante sus intervenciones, los regidores de los tres municipios en los que operan las almadrabas gaditanas, han expresado su preocupación por “cómo está afectando y puede afectar la actual huelga a la actividad pesquera y, en especial, a las almadrabas gaditanas”, justo en el inicio de la campaña de pesca del atún rojo salvaje.

“Las almadrabas no pueden esperar, el atún no entiende de huelgas ni de burocracia”, han afirmado, advirtiendo que “este sector genera cientos de empleos directos y e indirectos que están en juego, y no podemos permitir que la inacción del al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Gobierno de España ponga en riesgo uno de nuestros pilares económicos, culturales, turísticos y gastronómicos”.

Según ha advertido el regidor de Barbate, Miguel Molina, "eso sería una hecatombe de dimensiones estratosféricas, de dimensiones muy importantes para todos nuestros municipios, pero incluso más porque el nivel potencial de las almadrabas y el sector pesquero es fundamental para la economía de la provincia de Cádiz e incluso para Andalucía".

Por su parte, los alcaldes de Conil y Tarifa, Inmaculada Sánchez y José Antonio Santos, han coincidido en la importancia de las almadrabas para la economía, el turismo y la gastronomía de sus municipios. “No se puede consentir que la falta de diálogo perjudique a un sector del que dependen cientos de familias en nuestras localidades”, han manifestado. Además, “sería una auténtica tragedia que el sector se viera afectado por este conflicto con todo lo que ello conlleva para la economía y el sector de la restauración”.

Como muestra de su compromiso con el sector pesquero y almadrabero, Miguel Molina, Inmaculada Sánchez y José Antonio Santos, anunciaron que presentarán una moción en sus próximos plenos municipales para exigir la intervención urgente del Gobierno de España para acabar con este conflicto y la incertidumbre actual.

Los regidores de Barbate, Conil y Tarifa reafirman así su compromiso con la defensa del empleo, la sostenibilidad y el patrimonio pesquero tradicional, exigiendo al Ejecutivo central que abra una vía de negociación inmediata que garantice el desarrollo de la campaña almadrabera en condiciones óptimas. .