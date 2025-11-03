'Diario de tu alma' , de Daniel Rubio, se presenta en el Teatro San Francisco de Vejer este sábado

El Teatro municipal San Francisco de Vejer acogerá el próximo día 8 la presentación del libro 'Diario de tu alma', del joven vegeriego Daniel Rubio, que cuenta con sólo 19 años y que irrumpe en el panorama literario con una obra donde transforma su experiencia personal en reflexiones. "Es un ritual de palabras, una ofrenda emocional y espiritual que invita al lector a mirarse por dentro, reconciliarse con su historia y encender su propia luz", explican.

Desde su papel como líder creativo y comunitario en la hermandad que pertenece en Vejer de la Frontera (Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor de la Caridad en su Santo Entierro y María Santísima de la Soledad), Daniel ha tejido una narrativa donde entrelaza tradición, introspección y simbolismo. "Cada página de Diario de tu alma es un espejo, una llama, una pregunta abierta al corazón", señala. El autor combina reflexiones poéticas, rituales cotidianos y mensajes virales que han resonado en redes sociales; "es mi diario", con 365 reflexiones durante un año.

“Este libro nace del fuego, del silencio y de la fe. Es el diario que nunca escribiste, pero que tu alma necesitaba leer”, afirma Daniel Rubio, que quiere aportar a "los jóvenes que buscan sentido en medio del caos".

Según explica el autor, la obra será presentada a las 12 de la mañana del 8 de noviembre en un evento ceremonial que fusionará palabra, arte y espiritualidad. La cita promete ser un acto de comunión, donde cada asistente será parte de un rito colectivo de transformación. Diario de tu alma ya está disponible en formato físico y digital. "Más que una lectura, es una experiencia que abraza, confronta y libera", incide.