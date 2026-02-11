Los tiernos mensajes de apoyo de Chenoa y Elena Tablada por la muerte del padre de David Bisbal

David Bisbal y su familia están de luto por la muerte de José Bisbal, el padre del artista, a los 84 años de edad. El que fuera un conocido boxeador, siete veces campeón de España, llevaba tres años padeciendo Alzheimer y no atravesaba un buen momento de salud. El padre de David Bisbal ha fallecido en la residencia de ancianos de su ciudad natal.

El artista almeriense, que estaba muy unido a su progenitor, se ha despedido de José con una publicación que ha compartido en las redes sociales. El post ha estado acompañado de un carrusel de imágenes de su padre en blanco y negro. “Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allí arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, ha escrito para ensalzar la figura de su progenitor.

La publicación de David Bisbal acumula 350.000 me gusta y 25.700 comentarios en Instagram. Las muestras de apoyo y ánimo para el artista en estos difíciles momentos han llegado desde distintos ámbitos de la sociedad. El mundo de la música ha mostrado sus condolencias por la muerte de José Bisbal, y entre ellas encontramos el comentario de Chenoa, con la que protagonizó una sonada relación sentimental tras su paso por la primera edición de Operación Triunfo. La cantante se ha unido a otros compañeros de profesión para brindarle un mensaje de ánimo a Bisbal y su familia. “Todo mi cariño para ti y la familia”, ha comentado.

La 'story' que ha compartido Elena Tablada junto a un emotivo mensaje por la muerte de José Bisbal. / INSTAGRAM

Otra ex del artista, Elena Tablada, se ha pronunciado tras conocer la muerte del abuelo de su hija. La diseñadora ha compartido la publicación de expareja añadiendo sus propias palabras. “El cielo abre hoy sus puertas grandes para recibir al abuelo Pepe. Por siempre en nuestros corazones”, han sido las emotivas palabras que ha dedicado a su exsuegro y abuelo de su hija.