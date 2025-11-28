Sira Martínez abre el álbum familiar para recordar a su hermana Xana

La familia Martínez-Cullell mantiene muy presente en sus pensamientos a Xana. La hija menor de Luis Enrique falleció el 29 de agosto de 2019 debido a un osteosarcoma cuando tan solo tenía 9 años. Estos días la pequeña de la familia habría celebrado su 16 cumpleaños, un motivo por el que su hermana Sira ha querido dedicarle un emotivo homenaje a través de las redes sociales. La que fuera pareja de Ferran Torres ha compartido un carrusel de fotografías de Xana. “Feliz cumple, princesa. Te quiero”, ha escrito en la publicación.

Sira Martínez ha desempolvado el álbum familiar para compartir unas emotivas imágenes de su hermana Xana. La benjamina de la familia disfrutaba junto a Sira de unas de sus grandes pasiones, la hípica, un deporte donde la hija mayor de Luis Enrique lleva destacando desde hace años. Las tiernas fotografías nos muestran a una Xana sonriente mientras abraza a un pony, vestida con su ropa de amazona o con su loro de peluche.

El fallecimiento de Xana supuso un duro varapalo para la familia formada por Luis Enrique y Elena Cullell. El técnico del PSG anunciaba la terrible noticia hace unos años con un mensaje que no le hubiera gustado trasladar nunca. “Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas”, escribía. Un recuerdo diario que sigue más vivo que nunca en la familia, tal y como acaba de demostrar Sira.