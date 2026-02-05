El “sí” más esperado por Pitingo: se casa con Laura, su primer amor

Pitingo no ha podido comenzar el año de mejor manera. El cantante ha compartido con sus seguidores una magnífica noticia: se casa con Laura Escuredo. Tras pedirle matrimonio, ha recibido la respuesta afirmativa de su pareja, su primer amor, con la que lleva varios meses de relacióndespués de confirmar de manera oficial su divorcio con Verónica Fernández, la madre de su hijo.

El artista onubense ha escogido las redes sociales para anunciar su compromiso con Laura. “Treinta años después, entendimos el por qué. Me ha dicho que sí. Felices”, ha escrito en Instagram junto a una fotografía en la que aparecen sus manos entrelazadas. En dicha imagen, Laura lleva puesto el anillo de compromiso con brillantes con el que Pitingo le ha pedido matrimonio. La propia Laura ha compartido una story en la que enseña el anillo con la palabra “sí” escrita en su mano.

Pitingo y Laura encaran una nueva etapa en sus vidas con la ilusión del primer amor, más viva que nunca, treinta años después. Una historia de película que tendrá final feliz en las próximas fechas cuando ambos pasen por el altar para entonar el ansiado sí, quiero. A finales del pasado mes de octubre sus caminos volvieron a cruzarse cuando el cantante ya había puesto el punto y final a su matrimonio con Verónica Fernández.

La 'story' que ha compartido Laura Escuredo con el anillo de compromiso. / INSTAGRAM

Este enlace será el segundo para Pitinto después de 17 años de matrimonio con su exmujer, Verónica Fernández, con la que se casó en una ceremonia civil que tuvo lugar en 2008. “Hace ya más de un año y medio que tomamos caminos distintos. Hoy puedo decir con serenidad que estamos oficialmente divorciados. Ella es y será siempre la madre de los más hermoso que me ha dado la vida, nuestro hijo Manuel”, anunciaba para explicar su situación sentimental.