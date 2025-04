Máximo Huerta, testigo de la falta de comunicación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler

Máximo Huerta, exministro y colaborador en El programa de Ana Rosa, ha contado una anécdota que vivió hace seis años con Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler y Tamara Falcó. En el espacio matinal de Telecinco ha recordado aquella experiencia cuando se repasaba la muerte del célebre escritor. Y es que se quedaron encerrados en un ascensor tras la presentación de un libro de Vargas Llosa.

“Lo recuerdo como algo exótico y excéntrico en mi vida y eso que me han pasado cosas excéntricas”, ha comenzado diciendo el periodista. Según ha desvelado en El programa de Ana Rosa no hubo ningún tipo de conversación entre ellos cuando se quedaron encerrados. “No habló nada Isabel y tampoco Tamara, cosa que es de esperar. Acababa de presentar un libro Vargas Llosa y yo me rendí ante los pies de alguien tan grande”, ha explicado.

Huerta ha asegurado que no hubo comunicación entre la reina de corazones y el Premio Nobel de Literatura. “No había comunicación más allá de ser un ascensor que genera incomodidad. Era el año 2019, que entiendo que es cuando ya estaban diciéndose adiós”, ha concluido.