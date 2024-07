Joana Sanz y Dani Alves cortan de manera definitiva

Joana Sanz y Dani Alves ya no están juntos. Tras unos meses convulsos y un intento de relanzar su matrimonio después de la salida del futbolista de la cárcel, la relación sentimental está completamente rota según se filtra desde el entorno de la modelo. Al parecer, el acercamiento entre ambos que se produjo con la puesta en libertad del exjugador del FC Barcelona respondía a una estrategia para despistar la atención mientras culminaban los trámites del divorcio.

A lo largo de los últimos meses, la actitud de la modelo ha virado hacia un sentido y otro, a veces parecía que su matrimonio estaba finiquitado y en otras ocasiones dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación. Finalmente cada uno toma su camino. Una señal inequívoca es el borrado de fotos que ha llevado a cabo la modelo. En sus redes sociales no existe rastro del que todavía es su marido.

El programa Así es la vida asegura que ambas partes han cerrado todos los pormenores del divorcio. El acercamiento entre ambos podría formar parte de una estrategia para limpiar la imagen del futbolista, muy dañada tras ser procesado por una agresión sexual a una joven cometida en una discoteca de Barcelona. Aquellos hechos fueron el principio del fin para el matrimonio.

La modelo tinerfeña ya dejó algunas pistas de su estado sentimental en las redes sociales hace algo más de un mes. En una ronda de preguntas y respuestas lanzaba un mensaje premonitorio, alentando de las dificultades que estaba teniendo para divorciarse. “No es tan fácil cuando la relación no va para ningún lado divorciarse, yo pensaba que era más de lo mismo, un papel firmado, pero no mis amores, es súper jodido divorciarse, así que no se casen”.

Pero sin duda, la señal más evidente de la ruptura sentimental se encuentra en un mensaje que ha compartido recientemente en su perfil de Instagram. “Me voy a trabajar con el corazón llenito de sentimientos bonitos. Las canciones tristes dejan de ser tristes. Me siento en paz y por fin con esa anhelada estabilidad emocional. Casi dos años de dolor, de una combinación de querer autodestruirme y querer salir adelante cual cohete. Con un sentimiento profundo de vacío que intentaba cubrir con montón de gente que solamente hacia ruido. ¿Escuchas? Es el silencio”, reflexionaba en un intento de soltar todo e iniciar una nueva etapa.