La esposa de Pablo Echenique pide el divorcio y estos son los motivos de su ruptura definitiva

María Alejandra Nelo y su ya ex marido, Pablo Echenique, en una foto compartida en redes

Pablo Echenique, exdiputado y el dirigente de Podemos que siempre estaba al quite con la réplica más impertinente, asiste a la separación de su matrimonio. El que fuera miembro de la cúpupla de Podemos hasta 2023 y que recuperaba su plaza como investigador del CSIC, y su esposa, María Alejandra Nelo Bazán, han finalizado su relación al cabo de más de una diez años, según anunció la propia Nelo en una entrevista con The Objective.

La venezolana de 43 años ha explicado que la decisión de divorciarse fue suya, tras un año de reflexión, y que comunicó su intención a Echenique meses atrás. Aunque inicialmente él no comprendió la decisión, Nelo afirmó que ahora ambos la aceptan, manteniendo una relación de amistad tras el desgaste de su vínculo sentimental. La pareja, que se casó en 2013 en una ceremonia sencilla en Tenerife, no logró tener hijos pese a intentarlo, un aspecto que Nelo había compartido previamente en 2024, destacando la solidez de su relación en aquel momento.

Entre los motivos de la ruptura, Nelo señaló dos factores principales: la intensa dedicación de Echenique a su carrera política y las demandas derivadas de su atrofia muscular espinal, una condición que lo obliga a usar silla de ruedas y requiere asistencia en ciertas actividades diarias. Nelo, quien asumió un rol significativo de cuidado durante años, expresó que, aunque le preocupaba dejar a Echenique en una posición vulnerable, sintió la necesidad de priorizarse a sí misma tras años de entrega. Esta situación, sumada a su propia lucha contra la fobia social diagnosticada, influyó en su decisión de buscar mayor libertad personal, llevándola a mudarse a un piso compartido donde ahora vive más centrada en su bienestar. Asegura que en el plano sexual, la pareja tenía una relación satisfactoria.

La separación ha generado revuelo mediático, con comentarios en redes sociales que van desde el apoyo a Echenique hasta titulares sensacionalistas que destacan frases de Nelo, como esa afirmación de que la intimidad no fue un problema en la relación. Pese a la atención pública, Nelo enfatizó que la ruptura no estuvo motivada por conflictos graves, sino por una evolución natural de su relación hacia una dinámica de amistad. Echenique, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas al respecto, manteniendo su habitual discreción sobre su vida personal. Este episodio marca un nuevo capítulo para ambos, con Nelo enfocada en su independencia y Echenique, ya fuera de la primera línea política, enfrentando un momento personal delicado tras su salida del Congreso y las recientes controversias en su trayectoria