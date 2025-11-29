Tomar la dehesa de Huelva a bocados en pleno San Sebastián

ebastián proclama vencedor al estudiante madrileño Rodrigo Doval con sus cinco ecos El Basque Culinary Center de San Sebastián celebró este jueves la gran final de la décima edición del Cinco Jotas Cooking Challenge.

Un reto de la firma onubense que ha visto proclamar ganador al Rodrigo Doval, estudiante de tercer curso de Gastronomía y Artes Culinarias que ha triunfado con su plato de cinco bocados, Cinco ecos de la dehesa.

El jurado estaba presidido por el chef Pedro Subijana, recién renovadas sus tres estrellas Michelin con Akelarre y recién galardonado con el Mentor Chef Award 2025.

Reconoció la transformación de los ingredientes que evocaban la dehesa con la emoción del producto final, el jamón 100% ibérico.

El jurado lo completaban el profesor John Regefalk, la periodista Carmen Serna, de El Español, y la directora de Comunicación de Cinco Jotas , María Castro.

Con la conducción de la presentadora Ainhoa Arbizu los comensales degustaron los cinco platos finalistas.

El ganador, Rodrigo Doval, responde a Ainhoa Arbizu ante el presidente del jurado del Cinco Jotas Challenge, Pedro Subijana

El desafío de este año giraba en torno a la sinestesia, lema de la compañía en esta campaña los alumnos debían transformar el jamón Cinco Jotas en una experiencia que activara simultáneamente gusto, olfato, tacto, vista y oído.

En la gala que reunió a cuatro ganadores de ediciones anteriores, Álvaro Martínez, Víctor Martín, Claudia García y Carlos Casillas, el chef más joven (24 años) en contar estrella Michelin y estrella verde con Barro, en Ávila.

Jurado y finalistas y colaboradores del Cinco Jotas Cooking Challenge

Así es el plato ganador del Cinco Jotas Cooking Challenge

El jurado y los compañeros elogiaron esos Cinco ecos de la dehesa, cinco pequeños bocados sincronizados.

Cada uno representaba un elemento del ecosistema.

La hierba era una esfera crujiente; la bellota, una gelatina que potenciaba el fruto de la montanera; el árbol, una fina lámina de corteza comestible; el sotobosque, con polvo ahumado de setas y romero que evocaba el suelo húmedo; y el silencio -el eco más difícil-, se materializaba en una loncha de jamón cortada al momento, servida aire de aroma de la dehesa.

Sinfonía Cinco Jotas, el postre que fue el plato ganador elegido en las redes sociales

Los restantes finalistas eran la boliviana Leticia Gamarra, con su postre, Sinfonía Cinco Jotas , plato que jugaba con notas musicales con cacao, emulsiones, cocciones a baja temperatura y que se llevó el premio del público a la receta más viral en las redes.

Fernanda Madrigal, de México, presentaba Los amigos, con frutas y sabores dulces entre lascas de jamón.

El guatemalteco Joaquín Taracena presentaba Purehesa, con carnes ibéricas; y Carmen Franco, La cala Cinco Jotas , con patata y huevo recordando la herramienta con la que se catan los jamones.

Rodrigo Doval recogió de manos de Pedro Subijana la beca en el Basque Culinary Center además de un jamón Cinco Jotas .

Una fiesta con el sabor de Huelva en el corazón de San Sebastián, todo un emblema de la pasión gastronómica por uno de los grandes productos andaluces.