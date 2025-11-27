Dani Martín explica la intrahistoria de su enigmática canción a Ester Expósito

Aunque ya ha pasado más de un año de su lanzamiento, la canción que le dedicó Dani Martín a Ester Expósito sigue levantando ampollas. En su día, ambos protagonistas jugaron al despiste y no quedó muy claro si entre ellos existía algún tipo de amistad. El tema alababa la belleza de la actriz de Élite. “Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito. Que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo”, reza una parte del estribillo de la canción.

El pasado mes de agosto, la actriz madrileña desvelaba cómo había surgido el proceso creativo de Dani Martín en una entrevista concedida a El País. “Estuvimos hablando semanas antes de que compusiera la canción. Le conté un poco mi vida y me dijo que le inspiraba mucho mi carácter y las cosas que defendía, que me mojaba siempre… y él se montó una película en su cabeza y compuso esa canción”, dijo.

Un año y nueve meses después, el autor del sonado tema ha confesado la historia completa en una entrevista con Esquire. “Lancé la canción habiendo pedido permiso a la protagonista, teniendo una relación de cariño absoluta hacia esa persona y teniendo una relación de admiración por lo que dice cada vez que tiene la oportunidad de tener un micro delante. También surgió por la admiración que ella tenía hacia mi música y por unas charlas previas sobre una cosa que ella tiene en su cabeza”, ha explicado.

El artista, que curiosamente comparte su vida con otra actriz, María Hervás, con la que mantiene una discreta relación desde hace un año, ha justificado su intencionalidad con la enigmática canción. “No estoy excusándome, ni justificándome, pero en la letra yo quedo de perdedor y le doy valor a una mujer que creo que tiene el listón súper alto en cuanto a talento. El que niegue su belleza creo que es un imbécil. Y como mujer, creo que es una gran mujer. Es un gran ser humano y me apeteció rendirle homenaje”, ha sentenciado.