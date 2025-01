Las confesiones de Rebecca Loos sobre su polémica estancia en España

Rebecca Loos, la famosa niñera de los Beckham cuando el futbolista residía en Madrid, ha roto su silencio en una entrevista para el diario El Mundo, donde ha rememorado aquellos años de su vida en los que pasó de ser una desconocida a convertirse en un rostro destacado de la prensa del corazón. La británica, que lleva actualmente una vida tranquila y alejada de los focos en Noruega, fue señalada de manera injusta según su parecer.

“Fue brutal. En uno de los programas salió un hombre que se llama Kiko Matamoros a decir que me conocía, que era puta. Jamás había tratado con él. Otro hombre decía haber estado conmigo en el yate de Ronaldo en Brasil, donde, según contaba, me había acostado con todos los futbolistas. Jamás he estado en Brasil. Mis padres lo grababan todo en VHS. Sufrieron”, ha recordado.

Su romance extramarital con el por entonces futbolista del Real Madrid le colocó en la diana de la prensa internacional. “Me hice muy famosa en España, Inglaterra y Holanda. Los españoles consideraban normal que un hombre casado tuviera amantes. En Inglaterra, como él era el favorito, me odiaban. En Holanda estaban encantados. Era su única conexión con David”, ha contado.

Loos fue contratada por los Beckham para facilitar la adaptación del matrimonio a la vida en Madrid. Al manejar varios idiomas ejerció un papel fundamental en la mudanza e instalación de los Beckham en la capital de España. “Mi objetivo era cuidar de Victoria. Enseñarle Madrid. Llevarla de compras. Debíamos asegurarnos de que le iba a gustar la ciudad. De que lo pasara bien”, ha explicado.

La asistenta del matrimonio ha asegurado que no era un trabajo sencillo porque estaba muy solicitada. “Era difícil trabajar para ellos porque todo el mundo me necesitaba. Los guardaespaldas necesitaban ayuda para leer las cartas de los restaurantes, por ejemplo. Yo era la primera persona que veía a los Beckham por la mañana. Les proponía planes. Le buscaba el colegio para sus hijos. Era muy intenso los días que no viajaban y estaban en Madrid”, ha comentado.

La que fuera amante del deportista ha recordado que su primera cita con David fue en La Barcemcilla, el restaurante que regenta la familia de Javier Bardem, famoso por sus croquetas. Ella quería cambiar de aires en cuanto se conociera su romance con el exfutbolista, aunque antes aprovechó el tirón mediático. “Se me activó la luchadora que llevo dentro y me defendí en un programa de televisión de Inglaterra. Luego fui a otro programa. Y a otro después. Era una bola de nieve. Acabé haciendo realities. En la portada de Playboy. Fue divertido”, ha añadido.

Actualmente la vida de Rebecca Loos ha dado un giro radical. Vive en Noruega junto a su marido, un doctor con el que ha tenido dos hijos. En el país nórdico trabaja como instructora de yoga, con una vida familiar tranquila y alejada de los focos.