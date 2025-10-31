Fotogalería: 'La Plazuela del Truco o Trato' y el 'Gran Espectáculo del Circo del Horror de Cádiz'
La Casa del Niño Jesús y los bajos del Museo del Títere acogen hasta mañana sábado las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Cádiz por Halloween: el 'Gran Espectáculo del Circo del Horror' y 'La Plazuela del Truco o Trato'. Además, esta tarde habrá un desfile de miedo por las calles del centro de la capital gaditana.
1/19Fotogalería: Halloween empieza a dar miedo en Cádiz/Jesús Marín
