La UCO señala a Santos Cerdán como el encargado de "gestionar los pagos" de 620.000 euros a Koldo y Ábalos: "Voy a ir a por todo"

El informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado al juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo señala al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como "la persona encargada de gestionar" los "presuntos pagos" de mordidas por la adjudicación ilegal de obras al ex ministro José Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García. "Voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo", llegó a asegurar el cargo socialista a este último.

En el documento de 490 páginas, los agentes revelan que la "vinculación" entre Cerdán y Koldo García "estaba jerarquizada, quedando patente la subordinación" del que fuera asesor de Ábalos al número 3 del PSOE.

La Guardia Civil da detalle en su informe de algunas de estas "contraprestaciones económicas". En concreto, las "dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos Cerdán, ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono".

En su informe, del que según el juez se desprenderían indicios de delitos de organización criminal y cohecho contra Cerdán, la Guardia Civil sitúa al dirigente socialista como la persona que "se encargaba de gestionar el monto y los pagos" de deudas supuestamente contraídas por Acciona con Ábalos y Koldo "por presuntas adjudicaciones fraudulentas".

Unas sospechas que extrae de conversaciones grabadas por el ex asesor ministerial con Ábalos y Cerdán entre 2019 y 2023 que "discurrían siempre por la exigencia de la cantidad de dinero que se les adeudaba" y en las que el ex ministro y su ex asesor recapitulaban "las cantidades económicas" que se les debía, uniendo las cuantías a "adjudicaciones concretas".

La UCO habla de "actuaciones que habrían permitido la manipulación de los procesos de contratación" y para las que Koldo García se habría valido de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera -investigada en la Audiencia Nacional-, y del director general de Carreteras, Javier Herrero.

De los 620.000 euros presuntamente procedentes de Acciona, la UCO explica que 550.000 estaban asociados a dos adjudicaciones en Murcia, y 70.000 estarían "vinculados al bajo de un inmueble que no han sido asociados por Koldo a ningún expediente concreto".

Y aparte, la Guardia Civil menciona otros 450.000 euros "pendientes de abono" asociados presuntamente a tres adjudicaciones a Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

En una de esas conversaciones que obra en el informe, de hace dos años, cuando Santos Cerdán ya era secretario de Organización del PSOE, Koldo García le dice que "quedan 450.000 euros pendientes de abonar a Ábalos" y le solicita una reunión "para pedirle dos obras de las que obtener rédito económico", y le acusa, además, de "haber aceptado dinero" de Antxón Alonso, propietario de la constructora navarra Servinabar, que se registró el martes.

La UCO sospecha además que el hecho de que Cerdán promoviera la cercanía de Koldo a Ábalos, "le habría permitido poder ejercer cierta influencia en adjudicaciones concretas de obra pública en favor de Acciona, así como en posibles nombramientos" en el Ministerio de Transportes.

El malestar de Cerdán por la entrada de Aldama

Además de Acciona, el informe habla de presuntas irregularidades en contratos adjudicados a constructoras mencionadas por el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama: OPR y LIC.

La UCO explica que fue Santos Cerdán quien promovió a Koldo García primero como conductor de Ábalos y después como su asesor, un nombramiento que "serviría como vía de influencia" del primero sobre el exministro de Transportes.

Sin embargo, prosigue el informe, Ábalos y Koldo García "iniciaron un camino con Aldama" y las empresas LIC y OPR que "les habría originado una contraprestación personal al margen de Acciona" y eso "provocó la recriminación" de Cerdán, "quien se habría enterado debido al 'ruido' que le llegaba desde varios puntos de España".

Pero, subraya la UCO, Cerdán "no reprobaba, por el contrario, estas contraprestaciones económicas directas hacia Ábalos y Koldo, procedentes de Acciona, que él mismo gestionaría".

Cerdán a Koldo García: "De allí eran 50 y 10 para ti"

Como muestra de ese supuesto rol de gestión de pagos, la UCO incorpora una serie de conversaciones, como la que mantuvo Santos Cerdán con Koldo García el 22 de abril de 2019.

"Necesito algo de dinero jefe, porque se lo di todo a él", dijo Koldo. "¿Cuánto le dimos?", preguntó entonces Cerdán.

Le dieron, según la conversación, 60.000 euros. "¿60 le dieron ahora?", llegó a preguntar el dirigente socialista, que le explicó que parte de ese dinero era para él: "Tienen que quedar allí, de allí eran 50 y 10 para ti".

El exasesor le indicó que tenía que "frenar" y "calcular mucho los tiempos" porque no podían "andar con tonterías de esas con lo que se le debe".

Koldo, "hilo conductor" de las adjudicaciones

La UCO afirma que la "presunta participación" de Koldo García en las adjudicaciones bajo sospecha es "el verdadero hilo conductor" de los hechos expuestos en el informe, que se remontan a 2015, cuando comenzarían sus relaciones con Acciona y "la relación directa de ambas entidades con el propio Santos".

El informe se prolonga durante la etapa de Ábalos al frente de Transportes -entre 2018 y 2021- y después de su salida, hasta febrero de 2024, y analiza contratos presuntamente amañados bajo el dominio del Ministerio de Transportes y que afectan a Adif y a la Dirección General de Carreteras.