El PSOE admite errores en la gestión del caso Salazar y le afea su comportamiento: "Nos avergüenza"

El PSOE ha reconocido este jueves que cometió errores en la gestión de las denuncias de acoso contra el exasesor de Moncloa Paco Salazar, pues reconoce que falló en la comunicación y no fue rápido a la hora de ofrecer respuestas a las denunciantes de los mismos, pero también ha aprovechado su comparecencia en el Senado para reprocharle su comportamiento con las mujeres.

"Nos avergüenza", ha proclamado la senadora del PSOE María del Lirio Martín durante su intervención en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, mirando a la cara a Salazar, que estaba en la mesa presidencial como compareciente.

Tras admitir esos errores, Martín ha querido dejar claro que su partido va a proteger a esas mujeres fortaleciendo el protocolo y la prevención del acoso, y reforzando la protección a las víctimas "frente al ruido y la hipocresía". La senadora ha defendido la actuación de su formación y la ha contrapuesto con la del PP: “Callar y tapar, eso es lo que hace el PP con los casos de acoso”, ha añadido.

"Si hubo responsabilidades políticas, se depuraron"

Al inicio de su intervención, la senadora socialista ha hecho hincapié en que la citación de Salazar en el Senado "no tiene nada que ver con el caso Koldo ni con depurar responsabilidades políticas". "Si había responsabilidades políticas, se depuraron porque Salazar está fuera del PSOE tras las denuncias anónimas presentadas por trabajadoras de nuestro partido, que son consideradas falta muy grave por el Estatuto Federal y por nuestro Código Ético", ha insistido.

La senadora del PSOE ha denunciado que las denunciantes han relatado que fueron víctimas de "un machismo intolerable", unas conductas que, ha subrayado, son "incompatibles con la militancia en el PSOE". "Por eso intervengo, con el dolor y con la indignación que puedo sentir como socialista y como mujer, militante y feminista, dando la cara por esas mujeres", le ha soltado a Salazar, al que ha acusado de haber "errado" en su comportamiento hacia las compañeras del PSOE.

"Sus comportamientos nos avergüenzan"

"Y eso sí que se lo tengo que reprochar, y lo lamento mucho, y espero que usted también lo lamente porque este tipo de comportamientos nos avergüenzan a los hombres y mujeres socialistas", ha remachado, incidiendo en que la autocrítica, al igual que la transparencia, son "parte esencial" del funcionamiento del PSOE "para corregir defectos y detectar debilidades".

Pese a la ausencia de preguntas de Martín a Salazar, el presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez, ha permitido al compareciente a responder y lo ha hecho pero para reiterar que en todo el tiempo que tuvo responsabilidades profesionales ha respetado a todas sus compañeras como profesionales y como mujeres. "Siempre", ha apostillado.

Posteriormente, a preguntas de la senadora del PP Rocío Dívar ha negado que ningún cargo del PSOE le exigió la dimisión cuando se conocieron las denuncias en su contra y que trasladó su dimisión al secretario general socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien, ha dicho, tenía una relación "de afecto" pero no era un amigo personal.