Pérez Llorca mantiene a gran parte del Gobierno de Mazón

El nuevo presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha nombrado este miércoles un Gobierno valenciano formado por once consellerías, dos más que las actuales, en el que crea la Consellería de Presidencia, separa competencias de algunos departamentos, y mantiene a ocho consellers de su predecesor, Carlos Mazón.

Un día después de su toma de posesión como presidente y cuando se cumple un mes de la dimisión de Mazón, Pérez Llorca ha anunciado en su primera comparecencia en el Palau de la Generalitat la composición del nuevo Gobierno valenciano, cuyo acto de toma de posesión será este jueves a las 09:30.

El nuevo Gobierno cuenta con tres vicepresidencias (una más que ese el actual) y busca, según Pérez Llorca, abrir "una nueva etapa de diálogo, con el objetivo de trabajar por el conjunto de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana" y "seguir llevando adelante esas políticas del cambio" que decidieron los ciudadanos en 2023.

Susana Camarero se mantendrá como vicepresidenta primera del gobierno de la Comunidad Valenciana, aunque dejará la portavocía del Consell, según ha decidido el nuevo 'president', Juanfran Pérez Llorca.

Además, se ha reforzado el área de Presidencia en el nuevo Consell, ya que asumirá las competencias de política lingüística, y ha incorporado a tres nuevos consellers: a Pepe Díez en la nueva Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia; a Elena Albalat como nueva consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, y a Mari Carmen Ortiz al frente de Educación, Cultura y Universidades.

Además, ha anunciado la designación de un Comisionado para la recuperación tras la dana, adscrito a la Vicepresidencia de Recuperación, Medio Ambiente y Territorio que seguirá dirigida por Vicente Martínez Mus, tendrá ahora el rango de Vicepresidencia tercera e incorporará las competencias de energía.

Este comisionado será Raúl Mérida, hasta hora secretario autonómico de Medio Ambiente. "Quiero que haya un mando claro y una coordinación real y reforzar la recuperación con los ayuntamientos, los sectores afectados y también con el Gobierno", ha explicado el nuevo jefe del Consell en su primera comparecencia en el Palau de la Generalitat para anunciar la composición de su nuevo ejecutivo.

Susana Camarero se mantendrá como vicepresidenta primera, aunque dejará la portavocía del Consell, que asumirá el titular de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina. Camarero mantendrá las competencias de Vivienda, Igualdad y Juventud y sumará las de Empleo.

Pérez Llorca ha reiterado su intención de dar "mucho énfasis" durante su gobierno a las políticas de vivienda, juventud y empleo, que "son transversales a toda la Generalitat". "Por eso quiero reforzar el papel de esta Vicepresidencia y de Susana Camarero en estas competencias, que para mí van a ser muy prioritarias", ha recalcado, y ha abogado por "concienciar a las nuevas generaciones en la importancia de la igualdad en la sociedad".

La nueva Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia estará dirigida por Pepe Díez, licenciado en Derecho, hasta ahora director general de Proyectos Estratégicas y anteriormente abogado de la Generalitat. Según ha indicado el presidente valenciano, los proyectos estratégicos dependerán de este nuevo departamento, con la intención de "reforzar las inversiones necesarias que están llegando a la Comunitat Valenciana". Pepe Díez también asumirá la secretaría del Consell, hasta ahora en manos de Camarero.

Por su parte, la hasta ahora consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, sale del Consell y asumirá sus competencias José Antonio Rovira -que ejercía como titular de Educación, Cultura, Universidades y Empleo- junto a las de Administración Pública. Rovira asumirá así las competencias relacionadas con la simplificación administrativa y los funcionarios dependientes de la Generalitat.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a partir de ahora sin las competencias de Empleo, estará dirigida por María del Carmen Ortiz, inspectora educativa de la Generalitat y directora de la Universidad Popular de Valencia.

Otro de los cambios de Llorca es crear una nueva Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia separada de la Vicepresidencia primera. Estará dirigida por Elena Albalat, hasta ahora secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario.

Los consellers que se mantienen en las competencias que ostentaban en el gobierno saliente de Carlos Mazón son Marciano Gómez en Sanidad; Juan Carlos Valderrama en Emergencias e Interior; Marian Cano en Industria, Turismo, Innovación y Comercio, y Nuria Martínez en Justicia aunque a partir de ahora con las competencias de Transparencia y sin las de Administración Pública.

En Presidencia, Llorca ha avanzado que asumirá las competencias de política lingüística, que hasta ahora dependían de Educación. "Desde aquí reforzaremos el uso y la promoción del valenciano", ha aseverado.

También ha anunciado la incorporación "en los próximos días" de tres secretarios autonómicos: Henar Molinero como secretaria de Presidencia, Jacobo Navarro como secretario autonómico de Análisis Estratégico y Política Públicas y Vicente Ordaz como secretario autonómico de Comunicación. Por tanto, Ordaz dejará de presidir el consejo de administración de À Punt.

"Ya dije que no podíamos perder ni un día y que el nuevo Consell debe ponerse a trabajar cuanto antes", ha manifestado Llorca, quien se ha comprometido a poner "mucho énfasis" en la reconstrucción tras la dana y en las políticas de vivienda, juventud y empleo.