El Gobierno pacta con Podemos una regularización extraordinaria de migrantes

El Gobierno aprobará de inmediato un decreto para la regularización extraordinaria de migrantes irregulares tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, según ha asegurado este lunes la ex ministra y eurodiputada morada, Irene Montero.

Durante un acto en Madrid centrado precisamente en la regularización de este colectivo, Montero ha dicho que la medida implicará a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Aparte, Montero ha comentado que los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, para lo cual tendrán que aportar el empadronamiento, informes médicos, o envíos de dinero. Con la solicitud se dará una autorización provisional de residencia.

Montero ha dicho que Podemos va a velar para que el proceso sea "ágil y eficaz" y que es necesario garantizar los derechos de estas personas frente a la "violencia racista".

Fuentes del partido morado han explicado que la regularización de desplegará por la fórmula de real decreto, es decir, que no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso.