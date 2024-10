La ex concursante de 'Gran Hermano' Aída Nízar presenta la segunda denuncia contra Errejón

La ex concursante de Gran Hermano y colaboradora televisiva Aída Nízar ha presentado este lunes una denuncia en la comisaría de Policía Nacional de Marbella (Málaga) contra el ex diputado y ex portavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón, han indicado a EFE fuentes policiales.

Se trata de la segunda denuncia que la Policía Nacional tramita contra Errejón tras la presentada la semana pasada ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía por parte de la actriz Elisa Mouliaá, quien relató que el ex diputado y exportavoz parlamentario de Sumar la agredió sexualmente al menos en tres ocasiones en la misma noche de septiembre de 2021.

La denuncia presentada por Aída Nízar en la tarde de este lunes ante la UFAM de Marbella hace referencia a hechos ocurridos en mayo de 2015 en el Auditorio de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según el medio digital OKdiario, que señala que la colaboradora televisiva, que entonces trabajaba en una revista catalana, acudió como periodista a cubrir un acto político.

En el escrito ante la Policía, según el medio digital, Aída Nízar explica que al finalizar ese acto en la universidad Errejón se "abalanzó" sobre ella y le llegó a besar la mejilla.

Ante esta situación, continúa la denunciante, ella se apartó bruscamente de Errejón, pero él se volvió a acercar y le dio -asegura- "un fuerte azote en las nalgas" en presencia de todos los allí presentes, entre los que se encontraban Ada Colau y Xabier Domènech.

En su denuncia cuenta que se marchó del lugar, sintiéndose "humillada, vejada, baboseada y repugnada".