Cerdán, en la comisión del Parlamento de Navarra: "Tengo muchos amigos socialistas que están conmigo"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en la comisión de investigación en el Parlamento de Navarro.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha afirmado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas que no está solo y que tiene "muchos amigos socialistas" que están con él.

Cerdán, que al inicio de la comparecencia ha anunciado que se acogería a su derecho a no declarar, ha decidido sin embargo contestar a la preguntas que le ha comenzado a formular el portavoz de UPN, Javier Esparza.

En una de esas respuestas, Cerdán ha asegurado: "Demostraré mi inocencia". Además, Esparza le ha preguntado cómo se encuentra, a lo que el exdirigente socialista le ha contestado: No creo que "le preocupe cómo estoy yo".

Además, el exsecretario de Organización del PSOE ha asegurado que no ha estado con ningún miembro del Partido Socialista desde que ha salido de la cárcel, ni con la presidenta de Navarra, María Chivite, ni el ex vicesecretario general del PSN Ramón Alzórriz, ni con la portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz. No obstante, ha afirmado: "Tengo muchos amigos socialistas que están conmigo".

Pese a anunciar en su primera intervención que se acogía a su derecho a no declarar, Cerdán ha ido respondiendo a las preguntas formuladas por el portavoz de UPN, Javier Esparza, el primero en intervenir, y de esa forma ha replicado a las referencias de este a su paso por la cárcel.

El exdirigente socialista, quien estuvo en la prisión de Soto del Real (Madrid), salió en noviembre al decretar el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente su puesta en libertad al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han ampliado los indicios contra él.

Al respecto ha sostenido que no saben el motivo por el que entró en prisión, por lo que tampoco saben "qué pruebas podría destruir".

Además, ha negado haber hecho gasto con una tarjeta de la empresa Servinabar tal y como se indicaba en el informe de la UCO.

El ex dirigente socialista ha explicado que compartió piso con el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, durante año y medio, pero ha negado que fuera su socio.

"Compartíamos piso, parte lo pagaba él y parte yo", ha dicho antes de negar el uso de una tarjeta de crédito de la empresa. "No he tenido tarjeta de crédito de Servinabar. Es mentira que se gastara dinero de esa tarjeta".

Preguntado por sus familiares que tenían contrato con la citada empresa, que según la UCO recibía el 2 % de las obras en las que estaba Acciona y el 45 % de la misma era de Cerdán, ha señalado: "Me alegro que dijeran que trabajaban porque algunos dicen que no trabajaban. ¿Es algún delito tener trabajando familiares en una empresa?", ha respondido.

Negoció con Bildu la investidura de Sánchez

Asimismo, Cerdán ha reconocido que negoció con representantes de la izquierda abertzale la moción de censura para desbancar a UPN de la Alcaldía de Pamplona en diciembre de 2023, también ha admitido mantuvo conversaciones con EH Bildu para negociar la formación del Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez, pero ha negado que pactara con Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, el Gobierno de Navarra presidido por María Chivite.

Además, a preguntas del portavoz de UPN, Javier Esparza, Santos Cerdán ha asegurado que participó "en algunas conversaciones de final de ETA". "Aunque a usted le duela, participé, y estoy orgulloso de ello. Voy a callarme en este aspecto por respeto a las víctimas del terrorismo, que ustedes no lo tienen, que utilizan a ETA como comodín para todo. Y ya vale de mezclar las cosas. ¿Qué tiene que ver si yo me he reunido o no me he reunido para hacer el Gobierno de Navarra con los túneles de Belate?", ha preguntado

El portavoz de UPN ha respondido que Cerdán, "a nuestro juicio, de forma indecente y de la mano de EH Bildu, ha robado dos Gobiernos en Navarra y ha dado la Alcaldía de Pamplona a EH Bildu". "Y lo ha hecho, ¿sabe para qué? No lo ha hecho por convicciones. Lo ha hecho para seguir beneficiándose de lo que se estaba beneficiando. Lo ha hecho para, presuntamente, continuar con sus chanchullos. Lo ha hecho para, presuntamente, beneficiarse de ello", ha indicado.

Estas palabras han generado revuelo en la comisión de investigación y Cerdán ha respondido que Esparza "se acaba de calificar con sus declaraciones". "Acaba de decir que hemos robado la democracia. No entiende qué es democracia ni sabe qué es democracia. El diálogo entre diferentes es lo que enriquece la democracia y yo estoy orgulloso de haber participado en diálogo entre diferentes para llegar a acuerdos y conseguir Gobiernos de Navarra que le expulsaran a usted del Gobierno de Navarra", ha indicado.

No obstante, ha afirmado que no pactó con Otegi la formación del Ejecutivo foral y sí ha señalado que tuvo "muchas reuniones" para negociar el Gobierno de España.

Respecto a la moción de censura en Pamplona, ha indicado que no habló con Otegi, pero "evidentemente" sí con representantes de la izquierda abertzale, aunque no ha dicho con quién, porque ha señalado que no es una cuestión que tenga que ver con las obras de Belate.