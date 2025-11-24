Tom Horsey, 'business angel': "Cuando un emprendedor fracasa en España, a la gente le encanta decir: ¡Te lo dije!

Tom Horsey, empresario británico afincado en Sevilla y uno de los 'busines angel' más activos de Andalucía

Hace veintinueve años, Tom Horsey (Reino Unido, 1973) aterrizó en Sevilla porque le ofrecieron montar un departamento de publicidad online en una agencia local. Hoy forma parte de Founders, la asociación de CEO de startups de Andalucía, una comunidad autónoma donde no sólo ha emprendido, sino donde se ha convertido en uno de los business angel más activos, apoyando con financiación a empresas emergentes. Formado en Empresariales y especialista en publicidad digital y marketing online, también da clases a emprendedores en toda España y gestiona con otros socios el Fondo Eoniq Mediterranean Seed, que ha invertido ya más de 10 millones de euros en 55 empresas de todo el país, 15 de ellas andaluzas.

-¿Cómo comenzó a emprender?

-Dejé mi trabajo porque mi jefe no cumplió sus promesas y yo monté mi propia empresa, que fue de afiliación: compraba publicidad para servicios de terceros y ganaba una comisión. Unos años más tarde fui a evento en Londres y vi que había una oportunidad en publicidad online y monté una compañía. En 2006 decidí montar una agencia de publicidad móvil, justo antes del lanzamiento del iPhone, que no fue bien porque llegué demasiado temprano a la publicidad en móviles y además se produjo la crisis de Leman Brother, que hizo que la gente dejara de comprar publicidad. También monté una tintorería porque vi que llegaba la digitalización y la compra de servicios online con entrega a domicilio pero llegué también demasiado pronto y la crisis del 2008 nos fastidió porque el paro subió mucho y la gente dejó de llevar trajes al trabajo. Creé una empresa de placas solares cuando no había nada de eso porque pensé que era una oportunidad a largo plazo y también fracasó. Además, monté una empresa de publicidad para pantallas.

-¿Tan malo es llegar a un negocio demasiado pronto como demasiado tarde?

-Sí. En mis primeros negocios llegué demasiado temprano. Uno de los consejos que doy en día a a quienes crean una startup es que comprendan que los emprendedores no somos la masa, vemos y probamos cosas que la masa ni conoce. . Si pensamos que llegamos demasiado tarde, probablemente es el momento correcto de lanzar ese negocio porque ya puedes llegar a la masa. Eso me pasó con la publicidad online, que volví a ella en 2005 y entonces sí fue un muy buen negocio.

-¿Cómo se convirtió en business angel?

-Yo estaba lanzando promociones de contenidos digitales en Sudáfrica y negociaba un acuerdo con una compañía sueca que tenía un servicio en la India que funcionaba muy bien cuando el emprendedor me propuso invertir en su proyecto. Esa fue mi primera vez.

-¿Cuántas empresas ha creado y en cuántas ha invertido?

-He montado quince negocios y he invertido en 115 empresas de forma directa, de las cuales 50 ha sido través del fondo Eoniq, siendo 15 de esas compañías andaluzas. Ese fondo ha invertido 10,5 millones y aún le quedan otros 4 millones.

-¿Ha perdido dinero en muchas startups?

-En cuatro de quince negocios que he montado. Por otra parte, un 39% de las empresas en las que he invertido antes del fondo Eoniq ha fracasado, lo cual no está mal teniendo en cuenta que la tasa de fracaso de las startups es del 50%.

-¿Y cuántas startups en las que ha invertido le han dado una alegría?

-Pues he tenido 9 negocios exitosos, de los cuales tres han sido mejores en rendimiento: Mox, AlgaYield y Agilia Center. AlgaYield se fusionó con G2G y luego la vendimos a Eulen. Mox subió su valoración 85 veces de la inversión inicial y logré vender una parte de mis acciones a esa valoración, por lo que le saqué un buen rendimiento. Esas dos empresas juntas han pagado todo lo que he invertido y he conseguido recuperar hasta el 185% de lo invertido en tres empresas.

Los familiares financiadores de startups

-¿Qué le diría a un familiar al que un emprendedor pide dinero para su startup?

-Jaja, pues les diría que si invierten en esa startup que lo hagan pensando que no van a recibir el dinero de vuelta. Si no te sientes cómodo así, entonces es mejor no hacerlo porque causas estrés al fundador. La probabilidad de que vayas a tener un Spotify es baja. Cuando se invierte en una startup hay que hacerlo sabiendo que al menos un 33% de las empresas van a morir.

-¿Es Andalucía un buen lugar para crear una startup?

-Depende de qué tipo de empresas. Cada geografía tiene una ventaja competitiva. Andalucía tiene encaje con el turismo, traveltech, salud, videojuegos, educación, aeroespecial.. Las startups relacionadas con la salud tienen aquí una ventaja comparativa porque en Andalucía hay muchas personas mayores en la Costa del Sol. Desde aquí ha salido al espacio el primer cohete privado de España. En Sevilla está Scopely, que tiene el juego para móviles Monopoly Go. En Málaga hay muchas empresas de videojuegos. Sin embargo, si vas a montar una empresa de robotización industrial, pues Andalucía no es el mejor lugar, sino más bien el País Vasco.

-¿Los andaluces somos menos emprendedores que el resto de españoles y europeos?

-Vamos a ver, aquí hay menos cultura empresarial que en Murcia, País Vasco, Valencia o Cataluña.

-¿Qué hace falta para incentivar el emprendimiento?

-Necesitamos más casos de éxito. Es bueno fomentar que los extranjeros con ganas de emprender se ubiquen en Andalucía. Hace dos semanas di una clase en Valencia para emprendedores y diría que casi el 50% eran extranjeros.

-Tenemos casos de éxito, como Genera Games, Axes in Motion o Bitnami, que después son vendidas a multinacionales.

-Yo creo que es bueno. Se convierten en referentes porque han vendido. El emprendedor busca resolver un problema y si resuelve el problema va a ganar dinero, pero si lo resuelve muy bien alguien viene a comprarte la empresa. Eso es una medalla de honor porque alguien ha dicho que lo que tú has hecho es tan bueno que está dispuesto a soltar un montón de billetes encima de la mesa para comprar tu empresa. ¡Eso es un halago!.

Gestionar el talento, lo más difícil

-¿Cuál es el principal hándicap para emprender?

-El acceso y la gestión del talento. Eso es lo es todo. Crear equipos de calidad es difícil.

-¿Qué habilidades se necesitan para ser emprendedor?

-Creatividad, proactividad, capacidad de vender, perseverancia, ambición, carisma...

-Dice Borja Vázquez, CEO de Scalpers, que aquí la gente no emprende porque no le da la gana.

-Exacto, el dinero facilita las cosas pero sin actitud no lo vas a sacar adelante.

-¿Este año ha sido un mal año para el capital riesgo?

-No es el mejor momento para levantar fondos porque en momentos de volatilidad la gente prefiere cosas de menos riesgo, como el oro. in embargo, las startups trabajan mejor en un situación de volatilidad porque tienen mayores ventajas al moverse más rápido y adaptarse mejor que una gran empresa. Por eso, si todo es super estable la gran empresa gana poque es más eficiente en los procesos estándar, pero en una situación de volatilidad gana la empresa más ágil.

-¿Cuándo tendrá Andalucía un unicornio, una compañía con menos de diez años que sin cotizar en bolsa ni haber sido adquirida por un tercero logra un valor de 1.000 millones de dólares o más a nivel mundial?

-Creo que es difícil. Se puede montar una empresa en Andalucía que termine siendo un unicornio. Ser un unicornio con la base en Andalucía es más difícil porque estás más lejos de los centros de inversión. Para levantar un unicornio necesitas mucha inversión institucional o salilr a Bolsa. ¿Dónde está la Bolsa? En España está en Madrid y en Francia, en París. ¿Dónde están las fondos de pensiones institucionales? Desde luego en Sevilla no. Un ejemplo de lo que estoy comentando es la plataforma de pagos y divisas Ebury, con sede en Londres, un proyecto liderado por los españoles Juan Lobato y Salvador García y con la principal oficial en Málaga, que finalmente fue vendida al Santander.

Málaga se ha vendido mejor

-Sevilla tiene más tecnológicas que Málaga pero ésta se ha vendido como el hub tecnológico del Sur de Europa.

-Creo que Málaga se ha vendido mejor y además tiene más nivel de emprendimiento semilla. Hay muchos extranjeros emprendiendo en Málaga. Las estadísticas dicen que hay más startups en Sevilla pero si contamos los fundadores de startups en la Costa del Sol que están montando empresas fuera de España, pues Málaga tendría más. Hay muchos suecos que viven en Marbella que sólo invierten en startup suecas.

-En EEUU, el fracaso no es una barrera para el éxito en los negocios. ¿Aquí es un estigma?

-Sí. Cuando un emprendedor fracasa en España, a la gente le encanta decir: ¡Te lo dije!. Si las cosas te salen bien, la gente siente envidia, en lugar de pensar que estás invirtiendo en la sociedad. Así que es mejor no decir cuánto tienes invertido ni cuánto ganas (risas).

-¿Founders es un grupo de autoayuda de emprendedores?

-Sí, es una asociación con más de 60 socios que aporta muchísimo a los emprendedores andaluces porque no se sienten solos. Nadie en Founders te va a decir: ¡Te lo dije!. Si te va mal te dicen: Vamos a ver cómo puedo ayudarte, que a la próxima te sale.