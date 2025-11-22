"Una nota no define tu vocación ni tu futuro"

Pablo Vega siempre soñó con ser médico, pero una nota de acceso a la universidad cambió el rumbo de su vida. Al no alcanzar la nota de corte en España, decidió marcharse a Polonia para estudiar Medicina Internacional en inglés. Lo que empezó como un revés se convirtió en la experiencia que marcó su futuro. Hoy, convertido en médico y emprendedor educativo, ha fundado Medicina por Europa, un proyecto que ayuda a jóvenes con vocación médica a formarse en universidades europeas. Su historia es la de quien se negó a rendirse y transformó un obstáculo en oportunidad.

Pregunta.Pablo, su historia comienza con algo tan simple (y tan decisivo) como una nota. ¿Recuerdas ese momento?

Respuesta.Sí, lo tengo muy presente. Cuando terminé Bachillerato no llegué a la nota de corte en España y, como yo soy una persona muy aventurera y echada hacia delante, decidí dar un salto y marcharme a Polonia a estudiar el Grado de Medicina Internacional en inglés. Fue un instante de incertidumbre, pero también de impulso. Aquella nota me hizo replantearme todo y entender que, si quería ser médico, tendría que buscar un camino alternativo. Esa decisión, que en su momento parecía arriesgada, terminó marcando mi vida por completo.

P.¿Qué fue lo que más le marcó de esa experiencia?

R.Sin duda, vivir en otro país. Adaptarme a una nueva cultura, estudiar en otro idioma y compartir aula con gente de más de treinta nacionalidades cambió mi forma de ver la medicina y el mundo. Aprendí a desenvolverme solo, a valorar la diversidad y a entender la profesión desde una perspectiva más humana y global.

P.¿Qué falla, a su juicio, en el modelo de acceso español a la universidad?

R.Creo que el sistema se centra demasiado en una nota y deja fuera a personas con verdadera vocación. La medicina requiere constancia, empatía y curiosidad, cualidades que no siempre se reflejan en un examen. Deberíamos apostar por un modelo que valore más las capacidades humanas y la motivación de los aspirantes.

P.¿Cree que esa rigidez desmotiva a los jóvenes?

R.Totalmente. Muchos se sienten frustrados porque, a pesar de tener vocación, se les cierra la puerta. Y eso es un desperdicio enorme de talento. Por suerte, cada vez más jóvenes entienden que hay alternativas y que estudiar fuera puede abrirte oportunidades que aquí parecen imposibles.

P.¿Cómo nace Medicina por Europa?

R.Nació de mi propia experiencia. Vivir y estudiar en otro país me hizo ver que la formación médica puede ser más práctica, más internacional y más conectada con el mundo real. Quise compartir eso con otros estudiantes que, como yo, buscaban una oportunidad diferente. Medicina por Europa surgió para que más jóvenes pudieran vivir esa transformación.

P.¿Cómo logró compaginar ambos mundos?

R.Fue durísimo. Había días en los que dormía apenas tres horas intentando sacar adelante la carrera y el proyecto al mismo tiempo. Pero también fue un aprendizaje brutal. Aprendí a organizarme, a delegar, a no rendirme cuando todo parecía imposible. Cada obstáculo me enseñó algo que hoy aplico en todo lo que hago.

P.¿Qué aporta el recibir esta formación fuera?

R.Te da una visión mucho más completa. Desde el primer año tienes contacto con pacientes, trabajas en inglés y te relacionas con personas de culturas distintas. Todo eso te hace más flexible, más abierto y mejor preparado para ejercer en cualquier parte del mundo. Además, te ayuda a madurar como persona, algo que también influye en cómo te enfrentas a la medicina.

P.¿Dónde están hoy esos estudiantes que se fueron a formarse fuera por no llegar aquí a la nota?

R.Muchos están terminando sus estudios o ya trabajando como médicos en distintos países europeos. Algunos incluso han regresado a España con una mentalidad nueva, con ganas de aportar lo que aprendieron. Son profesionales con idiomas, con experiencia internacional y con una visión moderna de la medicina.

P.¿Cómo imagina el futuro de la profesión médica en España?

R.Creo que pasa por abrirnos más al mundo. Necesitamos una medicina más internacional, más conectada con la innovación y la investigación. Si conseguimos combinar la calidad de nuestro sistema sanitario con una formación global, tendremos profesionales preparados para los desafíos del futuro.

P.Su proyecto ya ha crecido muchísimo. ¿Qué es hoy Medicina por Europa?

R.Hoy es una red que ayuda a cientos de estudiantes a cumplir su sueño de ser médicos, ofreciéndoles formación en universidades europeas de calidad. Pero más allá de eso, es una comunidad de personas que comparten valores, esfuerzo y una visión internacional de la medicina.

P.¿Qué le diría a un estudiante que hoy no alcanza la nota para medicina?

R.Que no se rinda. Una nota no define tu vocación ni tu futuro. Existen muchas vías para llegar a la meta, incluso fuera de España. Lo importante es creer en ti mismo, mantener la pasión y no tener miedo a salir de tu zona de confort. Si realmente quieres ser médico, hay caminos que te llevarán hasta ahí, aunque sean distintos a los tradicionales.