Norma Ruiz, 'Los Futbolisímos 2' y los recuerdos imborrables del cine de verano

Norma Ruiz (Madrid, 1982) protagoniza Idilia, recién llegada a la cartelera, y la secuela Los Futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata, película familiar sobre la saga literaria juvenil de Roberto Santiago, dirigida por Miguel Ángel Lamata, que se estrena el 8 de agosto, donde participan Miguel Ángel Muñoz Arturo Valls o Joaquín Reyes. Bailarina, y bailaora, de formación, es una conocida actriz de series como La que se avecina, Amar es para siempre, el serial de comedia Ciega a citas y más recientemente Señor, dame paciencia o La Moderna. Su popularidad se afianzó a partir de su personajede Bárbara Ortiz en la serie diaria de Telecinco Yo soy Bea (2006-2009), una de las grandes ficciones españolas en este formato. Casada, madre de una niña de cuatro años, muestra una destacada labor solidaria y es una querida intérprete del panorama audiovisual de nuestro país.

–Usted es bailaora de flamenco y rociera de corazón.

–Siento una conexión especial con lugares como Sanlúcar de Barrameda, El Puerto, los veranos en Zahara. Siempre que puedo hago el camino del Rocío y esa energía que me llevo me inspira tanto en mi vida personal como en mi trabajo.

–La han premiado este año por la película Idilia, que está en cartelera.

–Idilia, de los hermanos Sepúlveda,, es una película futurista con la que he ganado el premio a mejor actriz en el International Filmmaker Festival of New York. También hemos participado en el Festival Atlántida de Mallorca, donde la presentamos.

–En agosto estrena Los Futbolísimos 2 ¿también siente pasión por el fútbol?

–Sí, soy socia del Real Madrid. Tres de mi familia tenemos los abonos. Sí, me gusta el fútbol y sé distinguir perfectamente un fuera de juego, que ya ha habido demasiadas bromas. Yo diría que soy experta en fútbol y aunque los entrenadores de Futbolísimos son amateurs, se comportan como si estuvieran en una competición de primer nivel: sus debilidades los hacen muy humanos y auténticos.

–¿Cómo es esta esperada segunda parte de la historia de Los Futbolísimos?

–Yo no sabía que ya hay cerca de treinta libros de la saga Futbolísimos. Esta segunda parte en el cine es una película fresquita, para todos los públicos, que llega varios años después de la primera y por eso todos los protagonistas infantiles son nuevos. La segunda entrega tiene mucha más acción y es ideal para toda la familia, como esas películas de verano que se veían con un bocata y pipas, al aire libre.

–No hay nada como un cine de verano ¿cómo era el suyo?

–Es algo mágico, un planazo. Mi película me recuerda a esa experiencia de ver cine cerca de la playa con películas como Tú a Boston y yo a California, con ese toque idealizado. En Torrevieja, por ejemplo, había tres o cuatro cines de verano, con los cojines en las sillas de madera. Tenían un ambiente único que no existe en las salas de ahora, por muchas comodidades que tengan.

–¿Cómo fue trabajar con niños en el rodaje? Ya sabemos lo que dijo Hitchcock...

–Los niños te marcan un trabajo en una película porque son el corazón del rodaje. Cuando están ellos debe ser así. Hay que asegurarse de que estén bien, disfrutando. A pesar del calor espantoso con el que rodamos, los desmayos que hubo al rodar sin sombra, todo fue bien. Los niños se cansan pero se vienen arriba de momento.

–¿Se implican los padres?

–Los padres nos ayudaron mucho en el rodaje y Miguel Ángel, el director, siempre hace piña para que todos estemos a gusto. Grabamos mucho en poco tiempo. Aunque parece sencillo de hacer una película familiar, tiene muchos efectos especiales y su tratamiento visual es tan complicado como una película de intriga adulta, por ejemplo. La banda sonora es de Chloe de la Rosa y fue muy divertido también rodar el tráiler.

–Los Futbolísimos es una saga que habla de valores deportivos.

–Son obras que fomentan el trabajo en equipo, la amistad, valores para inculcar en familia. Los libros me recuerdan a El Club de los Cinco o los del sello Barco de Vapor que leía mucho de pequeña. Roberto Santiago ha creado un universo que engancha a los niños, que van creciendo con ellos, Los fans viven con mucha ilusión la película.

–¿Y cómo es su personaje en esta saga futbolera?

-Alicia es la entrenadora, la seria, la que pone orden. Pero también es ambiciosa. Tiene una historia de amor con su compañero Felipe (Miguel Ángel Muñoz) que añade un toque especial a la trama.

–¿Le molesta que la sigan relacionando con su personaje en Yo soy Bea?

–Es la muestra de que es una serie que caló como pocas en la calle. El personaje de Bárbara me divertía mucho y por supuesto no voy a renegar de él. He hecho muchas cosas pero todavía se me acercan para hablarme de la oficina de Bea. Cada proyecto tiene su esencia, ya sea una película trágica como una comedia infantil. Yo me encariño con los personajes y las historias. Soy una privilegiada por haber podido trabajar en tantos proyectos diferentes..