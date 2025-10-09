Vox El Puerto pide una actuación urgente ante el riesgo de derrumbe en la calle La Mora de Fuentebravía

El grupo municipal de Vox El Puerto ha denunciado el peligro que supone el estado del muro de contención situado en la calle La Mora, en la zona de Fuentebravía. Según los vecinos, la estructura presenta una inclinación evidente que podría provocar su derrumbe, poniendo en riesgo tanto a las viviendas cercanas como a los propios residentes.

Desde VoxEl Puerto su portavoz, José Antonio Gomila, ha reclamado una actuación inmediata por parte del equipo de Gobierno del Partido Popular, advirtiendo de que “el muro se ha vencido y protege un talud de bastante envergadura, cuyo colapso podría tener consecuencias graves para las familias de la zona”.

Gomila ha subrayado que “las lluvias podrían agravar aún más la situación y provocar una auténtica catástrofe que hoy puede evitarse si el Ayuntamiento actúa con responsabilidad”. En este sentido, Vox ha exigido al Gobierno municipal que realice una evaluación técnica urgente y acometa las obras necesarias para garantizar la seguridad de los vecinos.

El portavoz portuense ha criticado la “dejadez habitual del Partido Popular”, señalando que “la falta de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad vuelve a poner de manifiesto la desidia de un equipo de gobierno más preocupado por la propaganda que por los problemas reales de los portuenses”.

Vox reitera su compromiso con la seguridad y el mantenimiento urbano, reclamando que la prevención y el cuidado del entorno sean una prioridad real y no un eslogan vacío.