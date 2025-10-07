José Antonio Gomila, nuevo portavoz del grupo municipal Vox El Puerto

El grupo municipal Vox contará a partir de ahora con José Antonio Gomila como nuevo portavoz.

El hasta ahora portavoz, Fito Carreto, deja este cargo por motivos de salud. A pesar de ello, continuará desempeñando su labor como concejal y seguirá trabajando por El Puerto “con la misma dedicación y compromiso que ha demostrado hasta ahora”, afirman.

Desde el grupo municipal quieren reconocer públicamente “la entrega de Fito Carreto durante este tiempo al frente de Vox en nuestro municipio, así como agradecerle su esfuerzo y firmeza en la defensa de El Puerto y de España”.

Por su parte, José Antonio Gomila, economista con una amplia experiencia profesional, asume esta responsabilidad con el objetivo de reforzar el trabajo del grupo municipal en beneficio de todos los portuenses. “Su preparación y trayectoria lo avalan para encarar esta nueva responsabilidad, en la que la prioridad seguirá siendo trabajar por los intereses de El Puerto y de sus vecinos”, dicen, para añadir que “Vox seguirá funcionando en el Ayuntamiento como hasta ahora: con unidad y claridad en la defensa de las ideas y convicciones de miles de portuenses, y trabajando por el bien común de nuestro municipio. Nuestros tres concejales: José Antonio Gomila, Fito Carreto y Mauricio Mauri seguirán trabajando para que los portuenses tengan un gobierno que trabaje por su seguridad, por sus servicios públicos, por la convivencia entre turistas y vecinos, por el acceso a la vivienda y sobre todo, para acabar con la sospecha de corrupción y enchufismo que pesa sobre el alcalde y su entorno más cercano y que tanto daño hacen al buen nombre de nuestra ciudad”.

José Antonio Gomila ha dicho que “encaro esta etapa con ilusión y sentido del deber. Ser portavoz de Vox en El Puerto es un honor y una oportunidad. No vamos a decepcionar a los portuenses”.