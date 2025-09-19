VOX El Puerto denuncia que Germán Beardo vende humo con promesas electorales tras seis años de inacción

VOX El Puerto considera que el reciente anuncio del alcalde, Germán Beardo, sobre bajadas de impuestos, gratuidad del transporte público para empadronados y reducción de tasas municipales "no es más que un intento desesperado de vender humo y de colocarse en modo electoral cuando aún le restan dos años de mandato".

Desde la formación recuerdan que estas mismas propuestas han sido presentadas en múltiples ocasiones por VOX en Pleno, y siempre se encontraron con el rechazo del Partido Popular. “Nos alegra que ahora se empiece a hablar de rebajas fiscales, perosi de verdad se quisiera ayudar a las familias portuenses deberían haberse aplicado desde el inicio del mandato, no seis años después”, señalan desde el grupo municipal.

En cuanto a la reducción del IBI en un 2,5 % y la bajada del ICIO hasta un 95 % en viviendas de protección oficial, VOX advierte de que el alcalde presenta como novedosas varias medidas que ya habían sido reclamadas por nuestro grupo para aliviar la presión fiscal de los vecinos. “Lo que ahora anuncia Beardo no es más que un intento de apropiarse de iniciativas que siempre votó en contra cuando venían de VOX”, recuerdan.

Además, VOX advierte que la propuesta de presupuesto de Beardo contempla un superávit de unos 6 millones de euros. Aunque ahora anuncian una rebaja fiscal, el exceso de ingresos ya la incluye, de modo que el Ayuntamiento seguirá quedándose con esos 6 millones de euros de los portuenses inmovilizados en sus cuentas, sin poder invertirlos por limitaciones legales. “A este superávit hay que sumar el que ya arrastra el Ayuntamiento desde los presupuestos de 2024 y 2025, gracias a la prórroga de las cuentas”, añaden.

Respecto a la gratuidad de los autobuses urbanos para los empadronados, VOX considera que la propuesta llega tarde y mal. “Beardo ha dejado de ingresar ayudas al transporte urbano durante los dos últimos años por no disponer El Puerto de un Plan de Movilidad Urbana, lo que ha supuesto la pérdida de más de 260.000 euros en subvenciones. Ahora, a las puertas de las elecciones, presenta un plan que sí permitirá acceder a fondos ministeriales para financiar la gratuidad. “Ha preferido esperar a los comicios antes que pensar en el bienestar de los vecinos”, critican. El grupo municipal VOX denuncia además la política “populista de pan, vino y fiesta” que caracteriza al gobierno local desde hace años, basada en “innumerables cabalgatas, fiestas de barriadas y un gasto desmesurado en publicidad y autobombo institucional, que no son más que un despilfarro para las arcas municipales en detrimento de servicios realmente necesarios. Ahora, al mejor estilo populista y con el truco del ‘gratis para todos’ y la aparente rebaja fiscal, Beardo trata de engañar a los portuenses con el único propósito de mantenerse en el poder él y los suyos”, subrayan. VOX El Puerto asegura que seguirá trabajando, "como hemos hecho hasta ahora, por defender los intereses de la ciudad y de todos los portuenses, frente a un alcalde que solo piensa en su supervivencia política".