'Voces de El Puerto andalusí' abre un nuevo ciclo de conferencias del Aula Menesteo

Fundada en 1983, el Aula Menesteo es una asociación que desde hace décadas lleva realizando una gran contribución a la historia y cultura de El Puerto de Santa María. Desde 1988 edita una de las revistas de historia, con carácter extra-universitario, mejor posicionada y valoradas del panorama nacional, atendiendo a criterios objetivos de calificación de este tipo de publicaciones. 'Revista de Historia de El Puerto' es, a día de hoy, un referente como modelo de difusión historiográfica de carácter local.

Junto con la revista, las conferencias realizadas mensualmente, conocidas como 'Tertulias del Aula Menesteo', han sido los ejes fundamentales de la difusión de los estudios de historia, arqueología, arte y cultura por parte de esta institución. Tras un tiempo de inactividad, desde 2020 (años de pandemia y confinamiento), el Aula vuelve a realizar un programa de conferencias con el fin de acercar a la ciudadanía los estudios y nuevas aportaciones a la historia de la localidad de El Puerto. Esta nueva etapa comienza con la colaboración de una entidad centenaria en el fomento de la cultura la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, que cede su sede para la realización de las tertulias del Aula.

El nuevo programa comienza con la conferencia 'Voces de El Puerto andalusí: poetas de Šiḏūna y al-Qanāṭir', impartida por el doctor Miguel Ángel Borrego Soto, historiador, filólogo y director de la Revista de Historia de Jerez. En el mismo acto se realizará la presentación del numero 74 de la Revista de Historia del El Puerto. En futuras citas, tendrán cabida cuestiones como el Túmulo 1 de las Cumbres, impartida por la doctora Carmen Pérez, los yacimientos de Orce y las primeras poblaciones humanas europeas, por Juan Manuel Jiménez Arenas (director del proyecto Orce) o los nuevos estudios de José Manuel Moreno Arana sobre la conmovedora imagen de el Cristo del Amor de El Puerto y la atribución de su autoría, así como otras nuevas aportaciones a la historia de El Puerto y su entorno.