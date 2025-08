Vistahermosa también se planta contra el ruido y el botellón

El verano se complica cada vez más en El Puerto. A las continuas molestias sobre el botellón, los altercados y el exceso de ruido de Puerto Sherry se unen ahora los vecinos del Centro Comercial de Vistahermosa, quienes desde hace años también se enfrentan a una situación igual de complicada: la basura y los restos de botellón que asolan la vía pública y el exceso de ruido de los bares de copas.

“Esto comenzó como hace dos años y medio, justo después del Covid”, explica una de las presidentas de la zona que prefiere no dar su nombre. Y es que la situación se encuentra ya en un punto un tanto tenso, ya que los propios vecinos han tenido que contratar servicios de seguridad privada para garantizar, al menos, “que la gente se cuele donde no debe”. “En un piso alquilado llegan dos y al final se meten siete. Y luego intentan incluso colarse en la piscina que está cerrada”, explica esta vecina. En concreto la zona se divide en varios bloques y edificios: Aginsur (justo a la entrada ), el edificio vistahermosa y los edificios de la Fase tres con su correspondiente parking. Esta última zona es la más afectada ya que en ella se realiza la mayor parte del botellón y además colinda directamente con la zona de los bares de copas, que mantienen la música hasta altas horas de la noche.

Por su parte todos los bloques de la zona ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento, en un intento de mejorar la seguridad y la limpieza. Sin embargo; la respuesta no ha sido todo lo positiva que se esperaba ya que los medios que se ofrecen son insuficientes: por un lado, la Policía Local se muestra impotente al no disponer de sonómetros para la medición del ruido; por otro lado, los servicios de limpieza se muestran escasos. Este proceso incluso llevó a los vecinos hasta el Defensor del Pueblo, donde se propuso una mediación entre los vecinos y los locales (“Ya que el que ensucia viene a tu local”); finalmente no se pudo llevar a cabo.

“No sentimos en un estado de dejadez absoluta”. A estos vecinos se le suman ya también los de Vistahermosa, quienes se han reunido para ver cuál es el mejor enfoque a este problema que ellos también están empezando a tener.