Vecinos de 'La Valenciana' denuncian el bloqueo administrativo del Ayuntamiento de El Puerto tras años de gestiones

El Consejo Rector de la unidad de actuación SNC3 - La Valenciana ha manifestado su profunda preocupación ante la falta de respuesta por parte del Servicio de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos técnicos y legales, afirman que el proceso de urbanización se encuentra paralizado, generando una situación de incertidumbre y un profundo sentimiento de discriminación entre las familias afectadas.

Ya con la anulación del PGOU de 2012, este ámbito contaba con aprobaciones de documentos de planeamiento. Tras anularse el citado PGOU y la aprobación de la nueva legislación urbanística, esta unidad ha trabajado intensamente para adaptar a la legislación vigente sus documentos de planeamiento aprobados. El 2 de mayo de 2024 se presentó oficialmente el Plan de Reforma Interior (PRI) de La Valenciana ante el Registro Municipal, tras terminar la tramitación ambiental con el visto bueno de la Junta de Andalucía y tras numerosas reuniones de trabajo con los técnicos municipales.

Falta de respuestas y retrasos injustificados

Para los representantes de los propietarios "resulta curioso, si no paradójico, que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento hayan vendido que la LISTA, nueva legislación urbanística de Andalucía, ayuda a agilizar los tediosos trámites urbanísticos, sin que hasta la fecha y en nuestro caso, ello se haya materializado en los tiempos que se toma el Ayuntamiento para las aprobaciones de los documentos presentados. A pesar de la apertura oficial del procedimiento por decreto municipal el 20 de marzo de 2024, los técnicos y representantes de la unidad no han recibido respuesta oficial alguna sobre el estado de la tramitación desde hace más de un año. Tanto el equipo técnico como la junta directiva han realizado continuas solicitudes de información de manera presencial, telefónica y telemática, todas ellas sin éxito hasta la fecha", explican.

Ante este silencio, el Consejo Rector ha mantenido diversas reuniones con la concejala de Urbanismo, los días 14 de octubre de 2024, 16 de enero de 2025 y 8 de abril de 2025. Según los representantes de los propietarios "la Concejalía ha intentado justificar la demora sin ofrecer plazos concretos para su resolución. De igual forma, los intentos del presidente de la unidad de contactar con el alcalde, Germán Beardo, para trasladarle la gravedad de la situación ha obtenido la misma línea de ambigüedad que la del área de Urbanismo".

Tanto vecinos de esta unidad como los de otros ámbitos que se encuentran en situaciones similares observan perplejos "cómo por parte del Ayuntamiento se da publicidad a la celeridad y el buen funcionamiento de los trámites en el área de Urbanismo, siendo la realidad bastante distinta a la que con tanto bombo publicitan. Es intención de este Consejo Rector continuar insistiendo al Ayuntamiento para obtener una respuesta que, por derecho, nos corresponde", han afirmado desde la unidad. La falta de resolución administrativa está impidiendo que se articulen los siguientes trámites necesarios para concluir el proceso urbanizador de la zona, que tanto tiempo llevan persiguiendo.