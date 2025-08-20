Vecinos del pinar de la calle Azor, en El Puerto: “Nos están tomando el pelo”

Tras la reciente polémica por el desmentido del Ayuntamiento de que se vayan a talar pinos para ejecutar un vial que descongestione la Costa Oeste tras la construcción de más de un centenar de nuevas viviendas en la zona, algunos de los vecinos cercanos al pinar ubicado entre las calles Azor y Alcotán han querido pronunciarse para demandar transparencia al Ayuntamiento, ya que consideran que no han sido debidamente informados hasta ahora.

Tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del Plan General de Ordenación Urbana de 2012, y tras una sentencia judicial ganada por la comunidad de propietarios de Vistahermosa, el viario inicialmente previsto, que atravesaba el pinar en diagonal con un alto impacto medioambiental quedó definitivamente descartado, llevándose a cabo después una modificación puntual del PGOU aún en vigor, el de 1992.

Una imagen del pinar junto a la calle Azor, que se plentea ampliar. / D.C.

Esta modificación puntual, aprobada en el verano de 2021, contempla un trazado alternativo con la construcción de nuevas rotondas, una entre el Camino Arenillas y la calle Alcotán y otra en la confluencia con la calle Alcalde Ruiz Golluri, así como el ensanchamiento de las actuales calles Azor y Alcotán.

La modificación puntual del PGOU se aprobó definitivamente en abril de 2023, y en el mes de agosto se firmaba un convenio expropiatorio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa para que parte de los terrenos afectados pasen a manos municipales, ya que otra parte del suelo ya era del Ayuntamiento.

Previamente, en 2018, la comunidad de propietarios de Vistehermosa -siendo entoces su presidenta la actual concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso- había firmado un acuerdo con la promotora de las nuevas viviendas previstas en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de los terrenos del antiguo Club Mediterráneo, para la ordenación de los nuevos viales necesarios para el aumento de población.

Los vecinos del pinar están de acuerdo en que es necesaria una rotonda entre las calles Alcotán y Camino Arenillas, dada la peligrosidad que presenta la zona por el aumento del tráfico, pero no creen que sea necesario acometer el vial previsto en el planeamiento, con la construcción de la segunda rotonda y el ensanchamiento de calles como Azor y Alcotán, afectando por tanto a parte del pinar.

Otra imagen del pinar, ya de titularidad municipal. / D.C.

Estos vecinos, que forman parte de la plataforma ‘Este pinar no se toca’, en la que también participan vecinos de El Águila, creen que desde el Ayuntamiento no ha habido la suficiente transparencia a la hora de dar a conocer los planes para la zona, y tampoco confían en que no se vaya a ejecutar finalmente la propuesta que figura en el planeamiento municipal, ya que cuenta con todos los parabienes administrativos. “Queremos que nos digan la verdad. Nos hemos enterado de los planes que había gracias a los ecologistas, que nos trasladaron la información que tenían, y gracias a la movilización que se ha producido se ha podido parar esto de momento, pero no sabemos hasta cuando. Nos están tomando el pelo”, lamentan.

El próximo 22 de agosto este será uno de los asuntos que se debatan en la asamblea de propietarios de Vistahermosa, donde de la mano de la subcomunidad Los Veleros se propondrá que no se ejecute el viario aprobado y que se posponga la decisión hasta la redacción del nuevo Plan de Ordenación Urbanística (POU) ya adjudicado, de manera que se proponga al equipo redactor sustituir dicho vial reforzando la conexión viaria ya existente, ejecutando únicamente la rotonda del Camino Arenillas, lo que afectaría a tan solo ocho pinos, en lugar de los aproximadamente cien que supondrían los planes aprobados.