El Ayuntamiento de El Puerto desmiente que se vaya a acometer una tala de árboles en el vial de El Águila

El Ayuntamiento de El Puerto ha emitido un comunicado mediante el que desmiente "de forma rotunda y categórica las graves acusaciones que están circulando en redes sociales, promovidas por Ecologistas en Acción y VOX El Puerto, sobre una supuesta tala de árboles en una zona verde propiedad de la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa lindando con la calle Azor y calle Alcotán en la urbanización de El Águila, llegando incluso a impulsar recogidas de firmas y la creación de perfiles en distintas plataformas para difundir este bulo".

Desde el Ayuntamiento se quiere aclarar que el vial al que se hace referencia, AP01 estaba contemplado en el Plan General de 2012, así como en el Plan de 1992 con la denominación CO 18 y CO 22. Sin embargo, en cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se anuló el trazado originalmente previsto, ya que atravesaba zonas verdes lo que implicaba la tala de arbolado y un mayor impacto ambiental.

Para dar cumplimiento a dicha sentencia, se aprobó una modificación puntual del trazado, desplazándolo para bordear dichas zonas verdes y reutilizar viales ya existentes, reduciendo significativamente tanto el impacto ambiental como el coste económico. La única parte del trazado que afectaba a una zona verde de titularidad privada fue objeto de expropiación, en ejecución de la sentencia.

Desde el Ayuntamiento explican que "las estacas que se observaron en el terreno tienen como único propósito delimitar las propiedades municipales y privadas resultantes de dicha expropiación. "Si hay marcas en algún árbol se encuadra en el Plan Forestal que la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa tiene para el correcto mantenimiento y gestión de estas zonas verdes de su titularidad, para su tratamiento o poda y además se ha verificado que son antiguas y, por tanto, no hay ningún marcado actual", insisten, y aseguran que "no existe ninguna previsión, ni actual ni futura, de ejecutar dicho vial, por lo que no se contempla la tala de árboles en esa zona".

El Ayuntamiento lamenta "que se difunda información falsa que únicamente contribuye a confundir a la ciudadanía y generar alarma social injustificada", denunciando públicamente "que se utilice un asunto tan sensible como la protección del medio ambiente para hacer política y generar una animadversión manifiesta contra el equipo de Gobierno, cuando lo único que está haciendo esta administración es cumplir una sentencia judicial, que además resulta mucho menos dañina para el entorno que la anterior planificación".

Sin explicaciones desde el mes de junio

Llama la atención que este comunicado se produzca ahora, a mediados de agosto, cuando las denuncias públicas sobre este asunto se remontan a mediados del mes de junio, sin que el Ayuntamiento se hubiera pronunciado hasta este momento para dar estas mismas explicaciones.

De hecho, este periódico se puso en contacto con el gabinete de prensa municipal en esa fecha, para preguntar por este asunto, sin haber obtenido respuesta alguna al respecto hasta el día de hoy.