Urbanismo se queda sin personal para conceder licencias calificadas en El Puerto

Algunos empresarios han dado la voz de alarma ante la falta de personal para la concesión de licencias en la Concejalía de Urbanismo. En concreto el problema se ha producido tras el reciente traslado, esta misma semana, de una de las trabajadoras del área a otro puesto de trabajo, en concreto la ingeniera que se encargaba de la concesión de licencias para las actividades calificadas.

Entre estas actividades se encuentran los supermercados de superficie mayor de 750 metros cuadrados; hoteles; restaurantes; cafeterías; bares; pubs; discotecas; bingos; cines; gimnasios de superficie mayor de 500 metros cuadrados; academias de baile; hamburgueserías; freidurías; asadores; cocederos; e incluso algunas industrias como almacenes de artículos de droguería o perfumería.

El traslado de esta funcionaria al área de Infraestructuras, en comisión de servicios, estaba previsto desde el pasado mes de abril, pero a pesar de ello no hay nadie que la sustituya desde que se ha producido su ausencia.

Por otro lado, aunque se había formado una bolsa de trabajo de ingenieros hace unos meses, las dos personas que estaban en la misma han renunciada a la plaza, una por estar de baja y otra por estar ya colocada en otro puesto de trabajo.

La ausencia de personal en esta plaza implica que cualquier proyecto que se tramite, o los que ya se encuentran en tramitación, sufrirán un parón y no podrán resolverse, ya que se requiere de exposición pública mediante el análisis pertinente del técnico municipal. Este tipo de actividades, además, precisan de este trámite de calificación ambiental para poder avanzar en el procedimiento de concesión de licencia de obras o declaración responsable, con lo cual todas estas actividades no podrán implantarse en el término municipal en tanto no resuelva esta ausencia de personal cualificado.

La cobertura de esta plaza compete al área de Personal, que ostenta el teniente de alcalde Javier Bello.

El área de Urbanismo está atravesando un momento complicado debido a los cambios que se están implantando desde la concesión del estatuto de Gran Ciudad, de manera que se han unido las áreas de Licencias y Disciplina Urbanística, con un solo jefe de servicio, quedando otro de ellos degradado. En estos momentos las personas que se ocupan de Licencias son un jefe de servicio y un arquitecto, junto a otra trabajadora que está al 40% de la jornada.

Desde el Ayuntamiento han señalado sobre este asunto que si bien es cierto que esta trabajadora ha optado por otra plaza “hay más técnicos que pueden hacer la calificación ambiental” y recuerdan que “por primera vez en el Ayuntamiento hay movilidad interna en funcionarios”. Otras fuentes consultadas por este periódico, sin embargo, aseguran que en tanto no se cubra la plaza no hay nadie en estos momentos que pueda realizar estas calificaciones ambientales.

En cuanto a la reordenación de los recursos humanos en el Ayuntamiento, muchos funcionarios piensan que se está empezando la casa por el tejado, dotando primero los cargos de jefatura mientras que por debajo, los servicios se encuentran totalmente faltos de personal que pueda sacar el trabajo adelante.

El área de Licencias, encabezada por la edil Leonor Caballero, está desarrollando en los últimos meses un gran trabajo de la mano de la colaboración público-privada, entre otras cosas mediante un acuerdo con el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, si bien es fundamental contar con técnicos municipales competentes en la materia a la hora de la concesión de las licencias calificadas, en un momento en el que se trabaja ya para las aperturas que se plantean de cara a la temporada de verano, cuando El Puerto triplica su población.