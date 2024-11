Las tres rosas convoca una manifestación por el 25-N en El Puerto

La asamblea feminista Las tres rosas continúa trabajando, desde la organización colectiva, para la visibilización y erradicación de las violencias machistas. Por este motivo han convocado una manifestación para el lunes 25 de noviembre a las 17:30 horas desde la avenida de la Libertad, terminando en la calle Valdés, que contará con el acompañamiento del grupo Batupuerto y con una performance final.

Desde la entidad quieren seguir recordando y visibilizando a la vecina portuense Eva Aza, asesinada el 8 de enero de 2023 por su pareja. "No se nos olvida que tras aquel terrible asesinato machista, el equipo de gobierno portuense ni siquiera lo calificó como tal y lo nombró como 'un suceso de esta naturaleza'; no se nos olvida que entre sus filas y principales representantes hay quienes niegan, desinforman y banalizan la violencia de género; no se nos olvida que las usuarias del Centro de Información a la Mujer han estado meses sin psicóloga; ni pasamos por alto las tibias medidas y programas en materia de igualdad que llevan a cabo”.

En cuanto al panorama nacional, "en España contamos hasta 1.284 víctimas mortales por Violencia de Género desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy. En lo que llevamos de año son 82 los feminicidios cometidos en España, de los cuales 40 han sido cometidos por parejas o exparejas. Además, en España se denuncian 14 violaciones al día y 55 agresiones sexuales; todas estas son cifras oficiales del Ministerio del Interior. A esto sumamos todas las violencias machistas que sufren las mujeres tanto dentro como fuera de la pareja: violencia psicológica y emocional, violencia vicaria, violencia económica, agresiones sexuales, acoso y abuso sexual, sumisión química… las violencias machistas, lejos de desaparecer, siguen aumentando e incluso produciéndose en edades tempranas como la adolescencia".

La entidad añade que “ante este panorama desolador y de riesgo extremo para las mujeres, tenemos que seguir aguantando que las violencias machistas se utilicen como arma arrojadiza entre bandos en nuestra sociedad y en nuestra política, habiendo quienes, lejos de reconocerla y querer erradicarla, la niegan, desinforman y lanzan bulos constantes sobre este ámbito”, reflexionan.

El 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género, declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 1999. Como sigue recalcando la ONU, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante: 1 de cada 3 mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. La violencia machista es un problema social estructural incontestable que sigue siendo una preocupación de primer orden para la vida de las mujeres. Ante esto, el feminismo se plantea como la alternativa básica para defender los derechos humanos, una vida digna libre de violencia y los valores de una sociedad igualitaria. "El feminismo no asesina a los hombres, ni los viola, ni los acosa, ni los humilla, ni los expulsa de sus trabajos ni ataca a sus cuerpos. El feminismo salva vidas y mejora la sociedad", afirman.

Ana, Fátima, Rocío, Laila, Cándida, Gracia, Andrea, Vanesa, Bianca, Natia, Rachida, Florica, Soledad, Amal, Petra, Laura… Son sólo algunos de los nombres de las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, "mujeres para las que reivindicamos memoria y justicia", concluyen.