Las Tres Rosas convoca una manifestación por el 8-M en El Puerto

Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la Asamblea Feminista Las Tres Rosas convoca una manifestación en El Puerto, como ya viene siendo habitual desde que el colectivo naciera en la localidad hace ya ocho años.

Desde Las Tres Rosas explican que "la convocatoria tiene por objeto seguir recordando que la igualdad entre mujeres y hombres aún no se ha alcanzado: las desigualdades de género nos atraviesan en la política, en la economía, en los cuidados, en el ámbito laboral, en las pensiones, en la violencia estructural que siguen padeciendo las mujeres, etc. Por todo ello, debemos seguir reivindicando una sociedad igualitaria donde las mujeres no tengan experiencias discriminatorias ni de desigualdad ni de violencia en sus vidas. Este 8 de marzo salimos de nuevo a las calles de El Puerto porque los derechos de las mujeres siempre están en cuestión por las propuestas políticas de los sectores más reaccionarios de la sociedad que intentan socavar los avances históricos que se han conseguido y hacernos volver atrás. No podemos permitir que la igualdad de género sea una moneda de cambio".

La manifestación partirá a las 18.00 horas desde la rotonda de la Avenida de La Libertad y llegará hasta la plaza de Isaac Peral, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto y una actuación final de la cantante Aysu Cogur (@Aysuisu). El lema utilizado este año será “Feminismos diversos, unidos y en lucha” para hacer referencia a que el feminismo tiene que ser una lucha transversal. Este año la manifestación contará de nuevo con la colaboración de la batucada BatuPuerto. “Es el momento de salir a la calle, ocupar el espacio público, y reivindicar un 8 de marzo feminista y combativo”, apuntan. Desde el colectivo agradecen ambas colaboraciones que participan de forma comprometida.

Este 8 de marzo llega tras un encuentro con la concejala de Igualdad, Silvia Gómez, en la que el colectivo ha vuelto a instar al equipo de Gobierno a aplicar un protocolo contra las agresiones sexuales en el ocio nocturno, entre muchos otros temas que se han discutido con la concejala.

Desde la Asamblea Feminista Las Tres Rosas animan a toda la ciudadanía portuense a participar en la manifestación del 8 de marzo en la localidad, portando prendas moradas “para ser bien visibles por las calles de nuestra ciudad”.