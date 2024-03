Frío primer encuentro entre Las Tres Rosas y la edil de Igualdad de El Puerto, Silvia Gómez

El pasado lunes 4 de marzo tuvo lugar una reunión entre la Asamblea Feminista Las Tres Rosas y la concejala de Igualdad, Silvia Gómez, tras la petición realizada desde el colectivo. A la misma acudieron representantes de la entidad feminista, la concejala y dos técnicas del área.

El objetivo de Las Tres Rosas, que cuenta ya con ocho años de implantación en El Puerto, era trasladarle las principales demandas y reivindicaciones en materia de igualdad que consideran necesarias, muchas de las cuales ya se trasladaron a su antecesora Carmen Lara, también del Partido Popular, el pasado año.

“Nos sorprende que la actual concejala afirme que no se ha reunido en ningún momento con la concejala anterior, de su mismo partido, para conocer no ya nuestras reuniones y demandas anteriores, sino el estado de las diferentes medidas y proyectos que se hubieran puesto en marcha en la legislatura anterior”, explican desde el colectivo.

Piden un protocolo contra las agresiones sexuales en espacios de ocio nocturno

Entre los principales puntos en la reunión se encontraba la demanda de la elaboración de un protocolo contra las agresiones y acosos sexuales en espacios de ocio nocturno, especialmente en los privados (discotecas, pub, conciertos, etc.) que ya se propuso a la anterior concejala. “Este protocolo es el que la discoteca Sutton de Barcelona siguió tras la agresión sexual que realizó Dani Alves; la eficacia de este protocolo y la implicación de los trabajadores de la discoteca fue lo que permitió que Alves fuera detenido y condenado”, recuerdan.

Silvia Gómez aseguró desconocer este protocolo, que la concejala anterior dijo que iba a llevar a cabo. En cambio, afirmó que tendrían un punto violeta en Feria, Motorada y Puro Latino. Desde el colectivo feminista consideran que se trata de una medida “totalmente insuficiente en una ciudad que aumenta no solo su población en los meses de primavera y verano, sino que atrae cada vez más a un turismo de borrachera completamente irrespetuoso y agresivo”.

Asimismo, el colectivo feminista trasladó su preocupación por el insuficiente servicio que se presta desde el Centro de Información a la Mujer (CIM) a las mujeres y menores que deben ser atendidos, que a pesar del esfuerzo de las técnicas que trabajan en él, presenta una falta de recursos evidente, como sucedió con la falta de psicóloga, que aún está pendiente de nombrar. “Ante este punto la concejala respondió a la defensiva que existen deficiencias en todas las áreas y que el equipo de gobierno determinará cuáles son las prioridades”. Asimismo, se consultó a la concejala sobre los presupuestos para Igualdad en este año.

Por otra parte, se le trasladó a la también responsable del área de Relaciones con la Ciudadanía que los cauces de participación social y política de las mujeres en la ciudad estaban siendo destruidos, ya que incluso está decayendo la participación en el Consejo de Igualdad, eliminando medidas como la manifestación institucional del 25 de noviembre y limitando el consejo meramente a la consulta, lo cual dificulta la participación de las asociaciones en el mismo. Sobre este aspecto, la concejala zanjó que “se trata de un órgano consultivo, y el equipo de gobierno decide”, añadiendo que si las asociaciones de mujeres desaparecen, será "porque no tienen tanto interés”.

Por último, la Asamblea Feminista expuso su preocupación por “los discursos negacionistas de la violencia machista que lanzan a la sociedad portuense representantes de su equipo de gobierno, como David Calleja, o los ataques directos del propio alcalde, Germán Beardo, en los momentos de reivindicación por la psicóloga del CIM del pasado año, ambos desde sus cuentas de Instagram”. Ante esto, Silvia Gómez respondió que está en un equipo de gobierno “que representa lo que representa” y no puede “responsabilizarse de lo que hacen los demás ni ir detrás de sus compañeros”, lanzando expresiones como “¿y qué quieres que haga? Si creéis que el gobierno de Beardo no está por la igualdad, proclamadlo”, para terminar zanjando que no puede poner la mano en el fuego por sus compañeros, aunque ella misma no está de acuerdo con este tipo de discursos.

Desde la Asamblea Feminista Las Tres Rosas lamentan la actitud "cortante y a la defensiva" que mantuvo la concejala en este primer encuentro, aunque confían en poder continuar trasladando al área diferentes demandas y propuestas siempre en favor de la igualdad en El Puerto, ya que la concejala se reconoce abiertamente como feminista y asegura querer poner en marcha diferentes medidas y proyectos.