Tomás Ramírez se estrena en solitario con la exposición ‘Pinceladas de Tauromaquia’

Desde siempre ha estado interesado por la pintura. Cuando era pequeño, de manera autodidacta, comenzó a dar sus primeras pinceladas; pero como siempre suele pasar las obligaciones de la vida lo llevaron por otros derroteros.No obstante esta pasión, que nunca desapareció, lo llevó hasta la academia de Bellas Artes Santa Cecilia y a varios cursos de pintura, donde poco a poco terminó de perfeccionar. Ahora, con un gran bagaje y experiencia a la espalda, Tomás Ramírez debuta en solitario con la exposición Pinceladas de Tauromaquia, donde el artista aúna sus dos grandes pasiones: los toros y el mundo del arte.

“Estoy muy contento. Es cierto que antes ya había expuesto con otros compañeros; pero esta vez ha sido diferente”, explica Ramírez, quien no termina nunca en darse por satisfecho en su formación artistíca, sea de la forma que sea. “Cuando acabé en Santa Cecilia me quise apuntar a la carrera de Bellas Artes en Sevilla; pero era presencial y se me complicaba mucho”, explica el pintor. “Al final me decidí por estudiar el grado de Historia del Arte. Y en esas estoy”, explica.

La muestra se compone distintas estampas y bodegones del mundo taurino, un ambiente conocido de sobra para Ramírez, ya que durante varios años fue alguacil de la Real Plaza de Toros de El Puerto. Ahora, todas esas vivencias y esa gran afición quedan recogidas en 12 obras, realizadas a lo largo de tres años, donde se ha utilizado las técnicas de óleo y acrílico sobre lienzo. Una de ellas, “quizás la más complicada”, ha sido uno de los retratos donde Ramírez ha utilizado directamente la espátula. “El retrato o se parece o no hay retrato que valga”.

La exposición se podrás visitar hasta el próximo 10 de agosto en el local del club taurino El Rabo (C/Luis Mazzantini), todos los días de 19.30 a 21.30 horas (excepto los días de festejos, donde el horario pasa de 17.30 a 19.30 horas).