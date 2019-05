La tertulia taurina El Monasterio ha decidido suspender la XXX edición del pregón taurino de El Puerto. La decisión ha sido motivada “por la incertidumbre generada en torno a la celebración de la próxima temporada taurina, debido a las obras que se tienen que acometer en la Plaza de Toros” y a las manifestaciones realizadas por el empresario taurino Juan Reverte afirmando que “se nos han roto todos los proyectos y las ilusiones para El Puerto, para devolverle ese caché y prestigio que siempre ha tenido”.

Aunque tradicionalmente el pregón se celebraba en los prolegómenos de la Feria de Primavera, en torno a los meses de abril o mayo, en esta edición la Junta Directiva había acordado trasladar el acto al mes de julio, debido a que en los últimos años no se llegaban a celebrar espectáculos en Feria.

A la fecha de tomar la decisión aún se desconoce el alcance de las obras a ejecutar en el coso, así como la contratación de los trabajos y los plazos. “Esto nos lleva a ser pesimistas y de común acuerdo con la persona designada para pronunciar el pregón, se ha decidido correr el turno”, explican.

La temporada taurina portuense corre el peligro de no celebrarse. La tertulia achaca la causa “a la ineptitud del alcalde, David de la Encina, a quien hacemos máximo responsable de la decadencia de la fiesta en nuestra ciudad, ya que, según se nos informó por parte de la concejala de Plaza de Toros el pasado 30 de abril, desde el mes de octubre se conocían los problemas en la estructura del edificio y no ha sido hasta ahora, a pocas semanas de la presentación de los carteles, cuando han tomado cartas en el asunto. Parece ser que nuestros representantes municipales no tuvieron bastante con echar a Sanlúcar a los alumnos de la Escuela Taurina La Gallosina en su fiesta de fin de curso, y ahora pretenden exiliar a los aficionados portuenses para ver espectáculos taurinos”, lamentan.