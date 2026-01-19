Susto en la calle Larga de El Puerto tras desprenderse cascotes de una finca sobre la acera
Unas vallas impiden desde hace varios días el paso por la zona
Desde hace ya varios días un tramo de la acera de la calle Larga, junto a la peluquería Cuqui, permanece cerrado al paso mediante vallas tras haberse desprendido grandes cascotes de una finca allí ubicada.
La finca se encuentra en desuso y las últimas lluvias han provocado el desprendimiento de la piedra, que ha caído sobre la acera con algunos cascotes de gran tamaño.
Afortunadamente en el momento del desprendimiento nadie pasaba por ese tramo de la acera.
