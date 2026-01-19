Jesús Garay se reincorpora en El Puerto como delegado de Medio Ambiente, Policía Local e Infraestructuras, tras su baja paternal

El concejal del Partido Popular Jesús Garay ha recuperado sus competencias municipales, tras haber finalizado su baja de paternidad de cuatro meses. El pasado 11 de septiembre la Junta de Gobierno Local adoptó un acuerdo mediante el que se dejaban sin efecto las delegaciones de competencias efectuadas al teniente de alcalde, recibiendo temporalmente dichas competencias Javier Bello González y el alcalde, Germán Beardo.

Así, desde el pasado 16 de enero Jesús Garay vuelve a ser delegado de Seguridad, Policía Local y Protección Civil; delegado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; y delegado de Infraestructuras.

No obstante, el acuerdo advierte que la delegación de atribuciones no será obstáculo "para que esta Junta de Gobierno Local pueda avocar para sí, en cualquier momento, mediante resolución motivada, el conocimiento y resolución de los asuntos que considere oportunos".

Garay también era antes de su baja el secretario de la Junta de Gobierno Local.