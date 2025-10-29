El sector del reciclaje mira con lupa el proceso de adjudicación del CRR en El Puerto

El sector del reciclaje en Andalucía anda con la mosca detrás de la oreja. La próxima licitación del contrato de gestión del Centro de Recepción y Reciclaje (CRR) en El Puerto tiene intraquilas a algunas empresas interesadas en el contrato, que lleva vencido desde el 31 de diciembre de 2022 y cuyas bases para la licitación del nuevo pliego de condiciones se publicaron este pasado verano, tras una larga espera.

Y es que la licitación para la remodelación del CRR y la Planta de Clasificación de Envases de El Puerto está considerada uno de los acontecimientos más esperados del año en el sector de tratamiento de residuos en España.

El contrato está en prórroga con la empresa Urbaser y la falta de publicación del nuevo concurso ha generado en estos últimos años un clima de incertidumbre y especulaciones, creándose un ambiente de tensión entre empresas, trabajadores y administraciones.

No fue hasta el pasado 25 de junio cuando se publicaron las bases para la nueva licitación, coincidiendo esta aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local con un movimiento político que nadie había visto venir: el alcalde, Germán Beardo, destituyó al entonces concejal de Medio Ambiente Millán Alegre, delegando temporalmente las competencias en uno de sus homres de confianza, Jesús Garay. Posteriormente, Beardo se autodelega las competencias, aprovechando la baja por paternidad de Garay, una decisión que fue cuando menos sorprendente, al contar con 14 concejales en su equipo.

En este contexto y pocos meses antes, en febrero, el Ayuntamiento adjudicaba a FCC el macrocontrato de recogida y limpieza urbana, valorado en más de 155 millones de euros por un periodo de diez años. Hay que recordar que FCC también gestiona el Complejo Ambiental Las Calandrias (en Jerez y Arcos de la Frontera), además de estar presente en el accionariado de la empresa municipal de aguas, Apemsa, y en la gestión de la planta depuradora de Las Galeras y el mantenimiento de la red de alcantarillado. También en El Puerto FCC se encarga de la gestión del Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza Coto de la Isleta (CEAAN), cuya directora es Cecilia Caraballo, hija del coordinador general del Ayuntamiento, el todopoderoso Antonio Caraballo.

FCC nunca ha ocultado su interés por el CRR de El Puerto, y ya en 2013 estuvo a punto de hacerse con su gestión, que finalmente quedó anulada, tras ser aprobada por el Pleno, en virtud de un dictamen emitido por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, tras un recurso interpuesto por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa Conten SAU-Cespa Gestión de Residuos. Posteriormente el contrato se le adjudicaría a Urbaser en el año 2014.

La inquietud entre los trabajadores del CRR también es palpable, ante el temor de que los residuos de El Puerto se puedan redirigir a Jerez, con un riesgo potencial de pérdida de empleo en El Puerto.

Por todo ello, el proceso de adjudicación del CRR está siendo observado con especial atención pública, principalmente ante el precedente de la fallida licitación de la planta de Gádor (Almería), aún sin resolver tras dos años.

El sector reclama transparencia en el proceso, rigor y equidad institucional y compromiso político para mantener la estabilidad de las infraestructuras de reciclaje en Andalucía, tal y como han señalado a este periódico algunas de las empresas consultadas.