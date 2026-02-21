Safa y la ONG Entreculturas presentan en El Puerto la XV edición de la carrera solidaria 'Corre por una causa'

El viernes se presentaba la XV edición de la carrera solidaria 'Corre por una causa', de Entreculturas. El acto se llevó a cabo en el colegio Safa San Luis y fue presentado por el director del centro, Mauricio Martínez Romero. Posteriormente intervinieron Marta Marín, directora de la carrera, Juan Pedro García, responsable de comunicación de Entreculturas Cádiz, y José Ignacio González, concejal delegado de Juventud y Deportes.

Este año la Carrera solidaria que la ONG Entreculturas viene realizando en la provincia en ediciones anteriores se llevará a cabo en El Puerto, con un circuito dentro del Parque Metropolitano de Los Toruños.

Los fondos recaudados irán destinados al programa 'Infancia Refugiada: por una Educación que protege', una iniciativa que Entreculturas está llevando a cabo en 12 países de África y América Latina para lograr que, a través de la educación, más de 12.700 niñas dejen de sufrir desigualdades y puedan estar protegidas frente a la violencia.

Gracias al circuito de carreras solidarias 'Corre por una Causa', Entreculturas quiere recaudar fondos para visibilizar los logros que se están consiguiendo a través del programa 'Infancia Refugiada: por una Educación que protege' en la mejora de la educación y atención de niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de exclusión.

Además, 'Corre por una Causa' cuenta con la colaboración nacional de Gaes, Mapfre y Deloitte como empresas patrocinadoras que dan su apoyo a este evento deportivo y solidario con las niñas que más lo necesitan. Asimismo, un gran grupo de colaboradores locales, tanto particulares como empresas, apoyan la carrera de nuestra ciudad en esta edición.

Los interesados en participar en las carreras solidarias de Entreculturas pueden elegir su ciudad e inscribirse a través de la web www.correporunacasusa.org