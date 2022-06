Este sábado se celebra la marcha reivindicativa del 'Orgullo Portuense'

Este sábado, día 25, se celebra la marcha reivindicativa del 'Orgullo Lgbti Portuense', que después de dos años suspendida por la pandemia se recupera de nuevo para recorrer las calles y plazas céntricas de la ciudad en defensa de los derechos del colectivo. La marcha convocada con motivo del 'Día Internacional del Orgullo' está organizada por la Asociación Libres y la Asamblea Feminista Las Tres Rosas, y se celebra de manera autónoma, de forma paralela a las actividades que esa misma jornada organiza el Ayuntamiento de El Puerto.

La manifestación del 'Orgullo Portuense' se ha convocado este año bajo el significativo lema 'Todos tenemos pluma', con un carácter festivo pero reivindicativo a la vez. A diferencia de convocatorias anteriores no habrá pregón, debido en parte a la premura y escasez de medios con que han organizado los actos, aunque la marcha propiamente dicha se espera que sea muy numerosa, debido al trabajo de divulgación realizado por el colectivo Lgbti.

La manifestación festiva dará comienzo a las 20:00 horas en el Paseo de la Bajamar (junto al río Guadalete), a la altura del pub Milwaukee, para dirigirse posteriormente hacia la plaza de Las Galeras, Micaela Aramburu, Bajada del Castillo, Plaza Alfonso X El Sabio (donde podría coincidir con los actos organizados por el Ayuntamiento), calle Jesús de los Milagros, Luna, Larga, Ganado, Plaza de la Cárcel, para finalizar en la plaza de la Herrería, adonde llegará a las 21:15 horas.

Se recuperará, como ha sido habitual, el acompañamiento rítmico de la Batucada Caipiriña para animar el ambiente durante el recorrido, al que se podrán sumar todas las personas que lo deseen, ya que la idea es que sea un evento "abierto y participativo". La única condición es tratar de acudir a la marcha con una pluma, de cualquier tipo, en sintonía con el lema de este año, para irlas pinchando de manera simbólica al final del recorrido en un panel que se instalará en la plaza de La Herrería, donde se realizarán las actos programados.

Entre dichos actos se contempla la lectura de un manifiesto y de poemas LGBTI, de la autora Lilian Delgado, tras lo cual se celebrará una actuación de baile a cargo de la Escuela de Música y Danza Vivace, que interpretarán coreografías sencillas para que el público asistente pueda seguirlas.

Aunque el Día Internacional del Orgullo se celebra el martes, 28, la conmemoración se concentra en este sábado. En este sentido, también el Ayuntamiento ha preparado un programa de actos en la Plaza del Castillo. Sin embargo, el presidente de la asociación Libres Lgbti, José María Rodríguez, ha lamentado que, a diferencia de ocasiones anteriores, el Ayuntamiento no haya invitado a las entidades representativas del colectivo a participar y tener voz en dichas actividades.

El presidente acusa a los concejales implicados en la organización del Orgullo municipal, y en especial a David Calleja (Fiestas), de haberse apropiado del trabajo realizado por la asociación desde el año 2016, y les ha recordado que la ciudad de El Puerto ya fue proclamada 'Municipio Orgulloso' en septiembre de 2018, en base a la labor realizada por el colectivo en aquellas fechas.

La asociación critica además que en fiestas como el Carnaval y eventos similares "no se da suficiente visibilidad al colectivo LGBTI". Además, su presidente insiste ante el concejal de Fiestas en que la celebración del Orgullo no puede dejar de lado su vocación de defender los derechos de un colectivo que hace poco más de 40 años estaba penalizado y perseguido en España: "El orgullo no es sólo fiesta ni carroza, es reivindicación", sostiene Rodríguez, "y más aún en estos tiempos, con el auge de la ultraderecha".

Además, tampoco han percibido la implicación de la Concejalía de Igualdad, que en otras ocasiones "desde enero ya se estaba reuniendo con nosotros para la preparación conjunta del Orgullo, algo que no ha ocurrido este año, en el que no nos han llamado para nada", concluye José María Rodríguez, molesto con la actuación municipal.