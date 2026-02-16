Rubén Amón ensalza la dimensión taurina de El Puerto en la presentación de 'Morante, punto y aparte'

El Auditorio Municipal Monasterio San Miguel acogió el domingo la presentación de 'Morante, punto y aparte', la última obra del periodista y escritor Rubén Amón, en un acto organizado por la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia.

El autor compartió mesa con el presidente de la Academia, Luis Garrido, y el periodista Paco Reyero, en una cita que congregó a numerosos aficionados y amantes de la cultura. El concejal Javier Bello felicitó a la entidad por la organización de una actividad "que contribuye a enriquecer la programación cultural de la ciudad y a proyectar la relevancia de El Puerto en el ámbito taurino”. Asimismo, agradeció a Rubén Amón su presencia dentro de la gira de presentación del libro, reforzando así su vínculo con la Academia, a la que ya visitó el pasado verano con motivo de su libro 'Tenemos que hablar'.

En su intervención, el periodista definió a Morante de la Puebla como probablemente el mejor torero de todos los tiempos y, sin duda, el mejor que él ha visto, destacando que su tauromaquia trasciende lo estrictamente técnico para convertirse en una experiencia estética y emocional única. “Cuando termina de torear, el público queda exhausto por el punto de referencia que crea; su expresión artística es descomunal”, afirmó.

Amón evocó también uno de los momentos que vivió el pasado año en la plaza portuense, cuando, acompañado por su hijo, presenció una faena de Morante mientras sonaba el pasodoble 'Concha flamenca', hasta el punto de preguntarle a su hijo por qué no se quedaban “a vivir para siempre en ese instante”. Para Amón, la plaza de toros de El Puerto “forma parte de las grandes escalas de una temporada y de una vida”, asegurando que, junto a Sevilla y Madrid, es el lugar donde ha sido más feliz como aficionado.

Editado por Espasa, el libro combina crónica periodística y ensayo para retratar a Morante como mucho más que un torero: “un acontecimiento, una categoría en sí mismo, una religión civil y un icono cultural de primer orden”. Amón subrayó que la conversión del diestro en fenómeno de masas e icono transversal ha coincidido con la que el escritor considera su temporada más arrebatadora, la de 2025.

Durante el coloquio, el periodista defendió que Morante “se echa la feria a la espalda en el momento más delicado” y que para el diestro el toreo es también “un camino de salvación”, capaz de abrir nuevas sendas en la tauromaquia contemporánea.