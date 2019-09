La readmisión del gerente de El Puerto Global termina en el Juzgado

Concejales de los grupos municipales del PSOE, Adelante El Puerto y Grupo Mixto han anunciado esta mañana, a las puertas del Ayuntamiento, la presentación en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz de una demanda de impugnación de acuerdos sociales, a raíz de la decisión del Consejo de Administración de la empresa municipal El Puerto Global de readmitir al ex-gerente de la sociedad, Rafael Serrano. Como se recordará la Junta General de la empresa, con los votos también de Vox, acordó dejar sin efecto dicha readmisión, a principios de este mes de septiembre.

En esta ocasión Vox no ha participado en la interposición de la demanda por una cuestión de tiempos y la necesidad de consultar la decisión con los órganos superiores del partido, aunque según el resto de la oposición su posición en este asunto es la misma.

El portavoz socialista Ángel M.González ha explicado que "hemos intentado agotar todas las vías posibles, porque se ha producido un daño a la empresa y el Ayuntamiento". La consejera María Eugenia Lara, por su parte, recordó que según una sentencia de 2018 el gerente tenía derecho a una indemnización de menos de 60.000 euros. "Ahora el alcalde le vuelve a contratar y le regala más dinero, otros 120.000 euros de premio. Ha pringado a los miembros del PP y de Ciudadanos en el Consejo de Administración, cuando ya se optó por la indemnización, y ordenó al abogado de la empresa decir al Tribunal Supremo que se le iba a readmitir, cuando el Consejo ya había optado por la indemnización", recordó.

La consejera socialista insiste en que "los consejeros de PP y Cs han aprobado esta propuesta en contra de la decisión del Consejo de hace más de un año. Además la plaza de gerente no está prevista en la empresa, ni consignada en el presupuesto", recuerda. También señala que el gerente "alegó contra los presupuestos de la empresa para 2018, alegaciones que fueron rechazadas. La Junta General además ha aprobado que no se ejecute la decisión del Consejo de Administración, pero esta persona sigue trabajando a día de hoy y no tenemos la certeza de que se vaya a llevar a cabo el acuerdo de la Junta General", afirma.

Para Lara "el alcalde no puede utilizar el Consejo de El Puerto Global para saltarse un acuerdo firme. No podemos consentir que se utilice al Consejo para favorecer económicamente a alguien, regalándole una gran cantidad de dinero y colocándolo fijo con un gran sueldo. ¿Por qué beneficia Beardo a este señor?", se pregunta.

Los grupos municipales no descartan poner el asunto en manos de la Fiscalía

Lara además anunció que se está estudiando además acudir a la Fiscalía, porque como dijo "esto no puede quedar así".

El portavoz de Adelante Andalucía, Alejandro Gutiérrez, recalcó que "la oposición está de acuerdo en que son unos hechos muy graves que ponen en peligro la viabilidad de la empresa y del Ayuntamiento. Tenemos un plan de ajuste y el Ayuntamiento podría quedar intervenido", advirtió, para recordar "la lealtad que debemos a los ciudadanos. Nos hemos puesto de acuerdo y agotaremos las vías para revertir esta decisión fraudulenta, que se ha hecho con alevosía", insistió.

Bueno: "Esto es una cacicada de las que hacía tiempo que no se veían en el Ayuntamiento:

Para José Luis Bueno, de la misma coalición, la decisión de un sector del PP de readmitir al gerente es "una cacicada de las que hacía tiempo que no se veían, es de extrema gravedad. Esto no son las formas de actuar y nos hemos visto obligados a llevarlo al Juzgado. Estamos ante un gobierno que no atiende a razones, creen que el Ayuntamiento es su cortijo, aún estando en minoría, así que para defender los intereses de la ciudadanía hemos puesto esta cuestión en el Juzgado. Si no se atiende a razones no nos temblará el pulso para defender lo que es justo. Esperemos que alguien entre en razón", dijo.

Por su parte el concejal del Grupo Mixto Javier Botella recordó que "tenemos que velar por los intereses generales de El Puerto. Esto ha sido un procedimiento fraudulento y lesivo para la empresa y para la ciudad. Están ninguneando a la democracia, la mayoría del pleno, 14 concejales, ha tomado una decisión, la misma que adoptó el pleno en 2018 y el anterior Consejo de Administración, y se lo están saltando a la torera. Nos están obligando a judicializar este asunto", denunció, recordando además que "estamos a la espera de recibir el informe por escrito de la interventora", un informe muy crítico con la readmisión del gerente.